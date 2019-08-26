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Brexit Nedeniyle 100 Firma Daha İngiltere'den Hollanda'ya Taşındı

26.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi yaklaşırken uluslararası firmalar da Londra’daki merkezlerini diğer Avrupa ülkelerine taşımaya devam ediyorlar

Brexit Nedeniyle 100 Firma Daha İngiltere'den Hollanda'ya Taşındı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi yaklaşırken uluslararası firmalar da Londra’daki merkezlerini diğer Avrupa ülkelerine taşımaya devam ediyorlar. Son olarak Hollanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 100 kadar şirketin Londra ofislerini Hollanda’ya taşıdığı belirtildi.

Hollanda Yabancı Yatırım Ajansı tarafından yapılan açıklamada, 325 firmanın daha Avrupa pazarına daha kolay erişim amacıyla merkezlerini Londra’dan Hollandan’ya taşımayı planladıkları ifade edildi.

Yatırım ajansı yetkilisi Jeroen Nijland, “İngiltere’de devam eden belirsizlik ve AB ile bir anlaşma olmayacağının her geçen gün daha büyük bir olasılık haline gelmesi bu şirketler açısında büyük bir ekonomik rahatsızlık yaratıyor. Bu sebeple de çok sayıda şirket kendilerine Avrupa pazarında yeni merkez olarak Hollanda’yı seçiyorlar” dedi.

Yatırım ajansı Hollanda’ya gelen şirketlerin özellikle bilgi teknolojileri, medya, reklam ve sağlık konusunda faaliyet gösteren firmalar olduğunu açıkladı.

Hollanda, İngiltere’deki ofislerini taşıyan şirketleri kendi ülkesine çekme konusunda, Almanya, Fransa, Belçika ve İrlanda’yla rekabet halinde.

İngiltere’de göreve yeni başlayan Başbakan Boris Johnson, bir anlaşma sağlansa da sağlanmasa da Ekim ayı sonu itibariyle İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden çıkaracağını söylemişti.

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