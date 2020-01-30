Brexit öncesi Britanya'dan ayrılma talepleri artıyor

Britanya'nın parçası olan iki bölgede bağımsızlık referandumu talepleri yeniden gündemde.Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey İrlandalı üyesi Martina Anderson, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin yeniden birleşmesi için en kısa sürede referandum düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kuzey İrlanda'da İngiliz hakimiyetine karşı çıkan Sinn Fein partisinden Anderson, Kuzey İrlandalı seçmenin 2016'da Britanya'da yapılan Brexit referandumunda AB'den ayrılmayı onaylamadığına, ancak buna rağmen ayrılmanın gerçekleştiğine dikkat çekerek referandumun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Brexit sonrasında Kuzey İrlanda'nın belirli alanlarda kademeli olarak AB kural ve düzenlemelerinin dışına çıkacağını belirten Anderson, "Bu ayrışma ne kadar ilerlerse, Kuzey'i İrlanda ile yeniden birleşme sonrasında AB'ye entegre etmek o kadar zor olacaktır" diye konuştu. AP üyesi, bu nedenle İrlanda ile birleşme referandumunun bir sonraki AP seçimlerinin yapılacağı 2024 yılı öncesinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.