Brexit Partisine 100 bin kayıt

LONDRA (AA) - Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, 100 bin kişinin Brexit Partisine kaydolduğunu açıkladı.

Farage, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "100 bin kişi Brexit Partisine kaydoldu. Desteğinizi bildirin ve mesajı yayın." ifadelerini kullandı.

Partinin internet sitesinin linkini de paylaşan Farage, takipçilerinden bunu da yaymalarını istedi.

Ancak 100 bin sayısının partinin resmi üye sayısı olup olmadığı bilinmiyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin 124 bin üyesi bulunuyor.

Seçim Komisyonundan 8 Şubat'ta onay alan partinin henüz tek sayfadan oluşan internet sitesinde destekçilerden ilgilerini bildirmeleri çağrısı ve bir kayıt formu yer alıyor.

UKIP'in eski ekonomi sözcüsü Catherine Blaiklock, geçen ay Brexit Partisini kurmak için başvuruda bulunmuştu. Partinin en güçlü lider adayı olarak da kurucu 7 isim arasında yer alan Farage gösteriliyor.

Brexit yanlılarından oluşan parti, AB karşıtlığını savunuyor.

UKIP liderliği sırasında İngiltere'nin AB'den ayrılması için referanduma gidilmesi için kampanya yürüten Farage, 2015'teki seçimde partisinin oyunu yüzde 12,6'ya kadar çıkarmıştı. 2016'daki Brexit referandumunun da önde gelen isimleri arasında yer alan Farage, referandumunun ardından partisinin liderliğinden "ülkeyi AB'den ayırma görevini tamamladığını" belirterek istifa etti.