HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘’Brexit Pazarlığında Şu Aşamada Anlaşma Olası Değil’’

‘’Brexit Pazarlığında Şu Aşamada Anlaşma Olası Değil’’

23.07.2020 19:37 | Son Güncelleme

İngiltere’nin AB'den ayrılık tarihi yaklaşırken taraflar arasında ticari ilişkilerin geleceğine ilişkin anlaşma olasılığının şu aşamada düşük olduğu belirtildi

‘’Brexit Pazarlığında Şu Aşamada Anlaşma Olası Değil’’

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kesin olarak ayrılacağı tarih yaklaşıyor. Ayrılık sonrası iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. AB’nin başmüzakerecisi Michel Barnier, ‘’Şu aşamada anlaşma olasılığı görmüyorum’’ dedi.

Başkent Londra’da Corona virüsü salgını başladığından bu yana yüz yüze yapılan ikinci tur görüşmelerin ardından açıklama yapan Michel Barnier iyimser konuşmadı. Müzakerelerde AB’yi temsil eden Barnier, İngiltere’yi anlaşmazlığın çözülmesinde isteksiz davranmakla suçladı.

‘’Açık ve adil rekabete ilişkin koşullara ve balıkçılık konusunda dengeli bir anlaşmaya bağlı kalmayı reddederek, İngiltere şu aşamada bir ticaret anlaşmasını mümkün kılmıyor’’ dedi. İngiltere’nin geri adım atmaması halinde, anlaşmaya varılmaması riskinin olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Aralık tarihinden sonra, ticaretten güvenliğe, sınır kontrollarından denizlerin kullanımına iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

‘’Ticaret ve balıkçılıkta ortak gelecek belirsiz”

‘’Anlaşmaya hala çok uzağız’’ diyen Avrupa Birliği’nin başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere’nin son birkaç haftadır temel prensipler ve çıkarlar konusunda AB’nin gösterdiği çaba ve ilgiye karşılık vermediğini savundu.

Adil bir balıkçılık ve ticaret anlaşması zemininin oluşmasında henüz bir ilerleme sağlayamadıklarını belirterek İngiltere ile yapılan pazarlıklarda yol alınamadığını söyledi.

Sekiz ay önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yapılan taslak anlaşmayı hatırlatarak, “biz orada yazanlara hala sadığız. Tek istediğimiz o metni yasal bir şekle dönüştürmek, daha fazlası değil” dedi.

“Zaman daralıyor’’

Zamanın gittikçe daraldığına dikkat çeken Michel Barnier, Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılamazsa eldeki tarife ve kota uygulamalarının da tehlikeye gireceği ve her şeyin çok daha zorlaşacağı uyarısında bulundu.

1 Ocak 2021’de taraflar arasındaki ilişkilerde yeni bir defter açılacaksa, sürecin yasama boyutunda gerekli çalışmaların yapılabilmesi için en geç Ekim ayına kadar anlaşmanın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

“İngiltere sonunda tam bağımsız olacak”

Avrupa Birliği ile Brexit pazarlıklarını İngiltere adına sürdüren David Frost, ticarette eşit olmayan iki taraf arasında dengenin sağlanması ve balıkçılıkta av sahaları sorunu gibi çözüm bekleyen iki konuda gözardı edilemez görüş ayrılıkları olduğunu vurguladı.

Eylül ayında hala anlaşmaya varılmasının mümkün olabileceğini belirten Frost’a göre İngiltere’nin bu iki madde için belirlediği prensipler net olmakla birlikte, konu basit bir anlaşmayla çözülemeyecek kadar hassas.

Müzakerelerde İngiltere’yi temsil eden David Frost, sonuç ne olursa olsun, bu geçiş sürecinin bitiminde İngiltere’nin tamamen bağımsız bir devlet olacağını belirtti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Komşu karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa ettiKomşu karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti
2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Çeşme'de Danla ile tatil! Pozları olay oldu

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

Erdoğan'dan sürpriz telefon... İmamoğlu o görüşmeyi anlattı

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Bakan Koca o ili uyarmıştı! Dikkat: Artmaya devam ediyor

Pınar'ın katili ile ilgili yeni gelişme!

Pınar'ın katili ile ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Diğer Haberler
Putin ve Trump arasında kritik görüşme

Putin ve Trump arasında kritik görüşme

İran'da şok! Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı: İkinci dalgayı yaşıyoruz

Komşuda şok! Cumhurbaşkanı açıkladı: İkinci dalgayı yaşıyoruz

İngiltere'den Rusya'ya suçlama: Uzaya silah niteliği taşıyan bir nesne gönderdiler

İngiltere'den Rusya'ya 'uzay' suçlaması: Derhal durdurun

İtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçti

İtalya'da koronavirüs vakaları artışa geçti

Türkiye sözleri Yunanistan'ı karıştırdı! İhraç edildi

Türkiye sözleri Yunanistan'ı karıştırdı! İhraç edildi

Bulgaristan karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

Komşu karıştı! Protestolar yatışmadı, 4 bakan istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.