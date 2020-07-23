‘’Brexit Pazarlığında Şu Aşamada Anlaşma Olası Değil’’

İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Aralık tarihinden sonra, ticaretten güvenliğe, sınır kontrollarından denizlerin kullanımına iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

‘’Açık ve adil rekabete ilişkin koşullara ve balıkçılık konusunda dengeli bir anlaşmaya bağlı kalmayı reddederek, İngiltere şu aşamada bir ticaret anlaşmasını mümkün kılmıyor’’ dedi. İngiltere’nin geri adım atmaması halinde, anlaşmaya varılmaması riskinin olabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Londra’da Corona virüsü salgını başladığından bu yana yüz yüze yapılan ikinci tur görüşmelerin ardından açıklama yapan Michel Barnier iyimser konuşmadı. Müzakerelerde AB’yi temsil eden Barnier, İngiltere’yi anlaşmazlığın çözülmesinde isteksiz davranmakla suçladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kesin olarak ayrılacağı tarih yaklaşıyor. Ayrılık sonrası iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. AB’nin başmüzakerecisi Michel Barnier, ‘’Şu aşamada anlaşma olasılığı görmüyorum’’ dedi.

‘’Ticaret ve balıkçılıkta ortak gelecek belirsiz”

‘’Anlaşmaya hala çok uzağız’’ diyen Avrupa Birliği’nin başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere’nin son birkaç haftadır temel prensipler ve çıkarlar konusunda AB’nin gösterdiği çaba ve ilgiye karşılık vermediğini savundu.

Adil bir balıkçılık ve ticaret anlaşması zemininin oluşmasında henüz bir ilerleme sağlayamadıklarını belirterek İngiltere ile yapılan pazarlıklarda yol alınamadığını söyledi.

Sekiz ay önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yapılan taslak anlaşmayı hatırlatarak, “biz orada yazanlara hala sadığız. Tek istediğimiz o metni yasal bir şekle dönüştürmek, daha fazlası değil” dedi.

“Zaman daralıyor’’

Zamanın gittikçe daraldığına dikkat çeken Michel Barnier, Ekim ayına kadar bir anlaşmaya varılamazsa eldeki tarife ve kota uygulamalarının da tehlikeye gireceği ve her şeyin çok daha zorlaşacağı uyarısında bulundu.

1 Ocak 2021’de taraflar arasındaki ilişkilerde yeni bir defter açılacaksa, sürecin yasama boyutunda gerekli çalışmaların yapılabilmesi için en geç Ekim ayına kadar anlaşmanın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.