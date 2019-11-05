HABER

Brexit referandumuna Rus müdahalesi iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

Rusya'nın İngiltere'de yapılan Brexit referandumuna müdahale ettiği iddiaları tepkiye neden oldu.

Brexit referandumuna Rus müdahalesi iddiası

Moskova iddiaları reddederken, İngiltere'de muhalefet söz konusu raporun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.Yılan hikayesine dönen Brexit tartışmaları yeni bir boyut kazandı. İngiliz parlamentosunun İstihbarat ve Güvenlik Komisyonu'nun hazırladığı bir rapora göre, Rusya'nın 2016'da yapılan Brexit referandumuna müdahale ettiği, ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın raporun kamuoyuyla paylaşılmasını engellediği iddia edildi. İngiliz muhalefeti Başbakan Johnson'ı 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde kamuoyunun konuyu öğrenmemesi için çaba sarf etmekle suçladı.

İşçi Partisi dış politika sözcüsü Emily Thornberry, "Bu kamuoyu ve parlamentodan gerçeği saklama çabası ve demokrasiye hakaretten başka bir şey değil" diye konuştu. Thornberry raporun Johnson ve Rus ajanı olmasından şüphelenilen bir şahıs arasındaki bağlantı dahil daha birçok konuya ışık tutabileceğini düşündüğünü de belirtti. Thornberry, "Rapor, Johnson'ın 1990'lı yıllarda Rusya'da çalışmış olan siyasi danışmanı Dominic Cummings ya da Muhafazakar Parti'ye Rus finansmanı gibi sorulara da yanıt getirebilir" dedi. Liberal Demokratların dış politika sözcüsü Chuka Umunna da Twitter hesabı üzerinden "Örtbas kokusu yükseliyor" paylaşımına yer verdi.

"Başarılı bir Rus müdahalesine dair kanıt yok"

İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher suçlamaları reddetti. Bakan Pincher, "İngiliz seçim sürecine yönelik başarılı bir Rus müdahalesinin bulunduğunu gösteren bir kanıt mevcut değil" diye konuştu.

Söz konusu suçlamaları Moskova da reddetti. Muhafazakar Parti üyelerinden de dokümanların kamuoyuyla paylaşılması talebi geldi. Eski Brexit Bakanı David Davis, Boris Johnson'ı raporu açıklamayarak muhalefetin izlenme korkularını tetiklediğini savundu.

Eski başsavcı Dominic Grieve raporun 17 Ekim'de Johnson'a gönderildiğini, normalde işlemlerin on gün kadar sürdüğünü kaydetti. Grieve, Brexit ve erken seçimlerle ile ilgili devam eden tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda bu sürenin üç-dört haftaya uzamasının olasılık dahilinde olduğunu belirtti. Grieve raporun seçmenler için anlamlı olabilecek bilgiler içeriyor olabileceğine vurgu yaptı.

dpa, rtr/BW,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Halkbank Duruşmasında Tebligat TartışmasıHalkbank Duruşmasında Tebligat Tartışması
Pompeo’dan Çin’in Uygur Politikalarına TepkiPompeo’dan Çin’in Uygur Politikalarına Tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle: Yardımcı olacağız

Rusya'yı kızdıracak hamle! 'Yardımcı olacağız'

Trump'tan Riyad Anlaşması değerlendirmesi: Çok iyi bir başlangıç

Trump, Twitter'dan AFP'nin haberini paylaştı: Çok iyi bir başlangıç

BM: "Irak'taki gösterilerde 254 kişi öldü"

Korkunç tabloyu duyurdular: 254 kişi öldü

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Mistura: Tarafları ikna için Rusya ve Türkiye'ye ihtiyaç var

Çin'de dağ yolunda heyelan! TIR sürücüsü son anda kurtuldu

Her şey bir anda oldu! Son anda kurtuldu

Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı! Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolardan kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.