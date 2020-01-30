Brexit Sonrası AP'de Yeni Dengeler

Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Anlaşması'nı onayladı. Avrupa Konseyi'nin de onayının ardından, Cuma gecesi itibariyle 73 İngiliz milletvekili AP'yi terk edecek. İngiltere, AB kararlarına katılamayacak ancak 2020 yılı sonuna kadar AB ile ilişkileri eskisi gibi devam edecek.

İngiliz halkının referandum ile AB'den çıkma yönünde irade belirtmesinden bu yana hem AB hem de İngiltere zorlu bir müzakere süreci geçirdi. Pek çok İngiliz Başbakanı'nı koltuğundan eden sancılı süreç tam 1318 gün sürdü. Ve sonunda Brexit onay gördü, İngilizler AB'den resmen ayrılıyor.

Brüksel koridorlarında tam bir taşınma havası var. Brexit'in mimarı Nigel Farage, Genel Kurul'daki konuşmasında, "Avrupa'yı seviyoruz ama Avrupa Briliği'nden nefret ediyoruz" diyerek, sert veda etmişti Eşyalarını karton kutulara toplamaya başlayan Brexit Parti'li vekiller kendilerini izleyen medya mensuplarına "Çok uzadı, çok zordu. Nihayet sona geldik" diyerek güler yüzle binayı terk etmeye başladı.

Çoğu Yeşiller ve İşçi Parti'li AB'de kalma yanlısı milletvekilleri ise "büyük bir hüzünle" masalarını topladı. AP yönetimi onların bundan sonra parlamentoya girebilmeleri için bir kart dağıttı bile. İskoç kökenli vekiller ise geri dönmekte kararlı, "Bu sadece kısa bir ara, göreceksiniz, geri döneceğiz" diyerek AP'deki odalarını terk etti. AB'de kalmak isteyen İskoç hükümeti, Birleşik Krallık topraklarında AB bayrağını taşımaya devam eden tek ülke olacak.