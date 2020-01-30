Brexit Sonrası AP'de Yeni Dengeler

Avrupa Parlamentosu (AP) Brexit Anlaşması'nı onayladı. Avrupa Konseyi'nin de onayının ardından, Cuma gecesi itibariyle 73 İngiliz milletvekili AP'yi terk edecek. İngiltere, AB kararlarına katılamayacak ancak 2020 yılı sonuna kadar AB ile ilişkileri eskisi gibi devam edecek.
İngiliz halkının referandum ile AB'den çıkma yönünde irade belirtmesinden bu yana hem AB hem de İngiltere zorlu bir müzakere süreci geçirdi. Pek çok İngiliz Başbakanı'nı koltuğundan eden sancılı süreç tam 1318 gün sürdü. Ve sonunda Brexit onay gördü, İngilizler AB'den resmen ayrılıyor.
Brüksel koridorlarında tam bir taşınma havası var. Brexit'in mimarı Nigel Farage, Genel Kurul'daki konuşmasında, "Avrupa'yı seviyoruz ama Avrupa Briliği'nden nefret ediyoruz" diyerek, sert veda etmişti Eşyalarını karton kutulara toplamaya başlayan Brexit Parti'li vekiller kendilerini izleyen medya mensuplarına "Çok uzadı, çok zordu. Nihayet sona geldik" diyerek güler yüzle binayı terk etmeye başladı.
Çoğu Yeşiller ve İşçi Parti'li AB'de kalma yanlısı milletvekilleri ise "büyük bir hüzünle" masalarını topladı. AP yönetimi onların bundan sonra parlamentoya girebilmeleri için bir kart dağıttı bile. İskoç kökenli vekiller ise geri dönmekte kararlı, "Bu sadece kısa bir ara, göreceksiniz, geri döneceğiz" diyerek AP'deki odalarını terk etti. AB'de kalmak isteyen İskoç hükümeti, Birleşik Krallık topraklarında AB bayrağını taşımaya devam eden tek ülke olacak.
AB kurumlarından İngiliz bayrağı, Birleşik Krallık'ın İskoçya dışındaki diğer topraklarından ise AB bayrağı, törensiz bir şekilde kaldırılacak.
En çok Fransa ve İspanya yeni koltuk alacak
Bu ayrılış pek çok değişiklik getirecek ancak, ilk ve en önemli değişiklik, 73 İngiliz vekilin parlamentoyu terk etmesi ve geçtiğimiz Mayıs ayında seçilen vekillerin yerlerini alması olacak. Parlamentoyu terk eden 73 milletvekilinin tümü yenilenmeyecek, Mayıs seçimlerine katılan ve yedekte bekleyen 27 milletvekili ülkelerin nüfusuna göre dağıtılacak.
Buna göre, Fransa ve İspanya 5, İtalya ve Hollanda 3, İrlanda 2, Polonya, Romanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Slovakya, Finlandiya, Macaristan ve Estonya da 1'er sandalye daha kazanacak.
AP Başkanı David Sassoli, yeni milletvekillerine Genel Kurul oturumunda kısa bir cümle ile "Hoş geldiniz" demekle yetinecek. "Dondurulmuş", "askıda" "yedek" ya da "hayalet" gibi pek çok sıfat takılan yeni vekiller sessiz, gürültüsüz bir karşılama ile görevlerine başlayacak.
Politik denge değişmeyecek
Yeni vekiller, 751 sandalyeli AP'de çok ufak bir değişime yol açacak. Sağ, sosyal demokrat ve liberaller Meclis'teki geniş çoğunluğunu koruyacak.
Yeni 5 milletvekili ile muhafazakar sağ grup PPE en çok sandalye kazanan grup olacak. Mayıs ayında yapılan seçimlerde zaten güç kaybeden Sosyal Demokrat (S&D) grup ise, 6 koltuk kaybedecek. Radikal Sol Grup’tan da 1 koltuk eksilecek.
Yeşiller Grubu 7 koltuk kaybedecek, aşırı sağ grup Kimlik ve Demokrasi (ID) daha önce 4'üncü sırada olan Yeşiller'in yerine yerleşecek.
Avrupa Komisyonu'nda ise hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Başbakan Boris Johnson, Komisyon'a üye göndermeyi baştan reddetmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi İngiltere'nin AB'den gitmesinin ardından, AB'nin BM'deki etkisi de darbe alacak. İngiltere'nin gitmesinin ardından BMGK'da yalnızca Fransa kalacak.
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