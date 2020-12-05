Brexit Sonrası Müzakereler Çıkmazda

İngiltere’nin referandum ile Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra, taraflar arasında ayrılığın kurallarını belirlemek üzere başlatılan ve 31 Aralık’ta sona ermesi hedeflenen "Brexit sonrası müzakereler", sürenin tamamlanmasına günler kala yine tıkandı. Fransa, AB balıkçılarının İngiliz sularında avlanmaya devam edebilmelerine izin verilmezse, anlaşmayı veto edeceğini açıkladı. AB Dönem Başkanı Almanya ise "müzakerelerin mutlaka anlaşmalı ayrılıkla sonuçlanması için" bastırıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tıkanıklığı aşmak için görüşecek. Londra’da başarısız geçen bir haftalık müzakerelerin ardından, İngiliz ve Avrupalı diplomatlar, "görüş ayrılıklarının hala çok derin olması nedeniyle" Cuma günü müzakerelere "ara" verme kararı aldı. Avrupa Birliği müzakerecisi Michel Barnier ve İngiliz mevkidaşı David Frost benzer açıklamalarda, "Önemli farklılıklar nedeniyle anlaşma için şartlar yerine getirilmedi. Tartışmaları askıya almayı kabul ettik" ifadesine yer verdi.

Michel Barnier Twitter hesabından paylaştığı mesajında, halen 3 nokta üzerinde bir anlaşmaya varamadıklarını kaydetti: Avrupalı balıkçıların İngiliz sularına erişimi, rekabet açısından Londra'nın talep edilen garantiler ve gelecekteki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizma. Hafta başından beri Londra'da bulunan AB’nin “Bay Brexit’i” Michel Barnier, görüşmelerin tıkanmasının ardından Brüksel'e döneceğini açıkladı. Anlaşmanın, 31 Aralık'ta yürürlüğe girebilmesi için öncelikle Avrupa Parlamentosu tarafından zamanında onaylanması gerekiyor. AB yönetimi bu nedenle, müzakerelerin bu hafta bitmesini hedefliyor. Anlaşmanın AP’de kabul edilmesinin ardından 31 Ocak 2020'de İngiltere resmi olarak AB’den tümüyle kopacak ve AB standartlarını uygulamayı bırakacak. Fransız vetosu AB ve İngiltere, ileriye dönük ilişkilerini yönetecek bir anlaşmaya varamazsa, her iki taraf da, ‘gümrük tarifeleri veya kotaları içeren’ Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre ticaret yapacak. Bu da her iki taraf için, Corona pandemisinin yarattığı ekonomik şoka ek yük getiren ikinci bir ekonomik şok riskini ortaya çıkaracak.

Fransa Cuma sabahı, uzlaşma metninin özellikle AB’li balıkçıların geleceğini tehdit etmesi halinde, bunu veto etmekte tereddüt etmeyeceği uyarısı yaptı. Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşmada iyi koşullar olmazsa buna karşı çıkarız. Her ülkenin veto hakkı vardır. İngiltere ile ‘anlaşmasız ayrılık’ olasılığı hala masada. Ve buna hazır olmamız gerekir" dedi. Fransa, anlaşmasız bir ayrılıktan endişe eden AB’nin "İngilizler'e çok fazla taviz verdiğine dair endişe ettiklerini" dile getiriyor. Le Monde gazetesine konuşan bir AB’li diplomat, bu endişenin Roma, Madrid, Brüksel ve Kophenag gibi başkentler tarafından da paylaşıldığını iddia ediyor. AB içinde birlik çabası Dönem Başkanı Almanya ve AB Komisyonu ise öngörülen tarihte bir anlaşmaya varılması için bastırıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, "Elbette, ne pahasına olursa olsun mantığıyla ulaşılan bir anlaşmaya ‘evet’ demeyiz. Kırmızı çizgiler var. Ancak yine de uzlaşma için yer var " dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, "AB üyeleri arasında birlik içinde hareket etmek için bu sürecin son saniyesine kadar dayanacağız" diye konuştu.