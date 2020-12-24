Brexit Sonrası Ticaret Anlaşmasına Tepkiler

İngiltere ve AB arasında ticaret anlaşmasına varılması İngiltere içinde olduğu kadar uluslararası camiada da büyük yankı uyandırdı.

İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson’ın AB ile yaptığı ticaret anlaşmasını gelecek hafta parlamentoda destekleyeceğini bildirdi.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ulusal düzeyde böylesine önemli bir anda İşçi Partisi’nin diğer tarafta kalmasının güvenilirliğini sarsacağını belirtti.

Ancak Starmer anlaşmayı onaylamasının tek nedeninin bir önceki metinden daha iyi olması olduğunu kaydetti ve anlaşmanın İngiltere’yi üretim ve finans sektörleriyle işyeri hakları gibi konularda koruma altına almaktan uzak olduğu eleştirisini yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı: “Onay garanti değil”

Avrupa Parlamentosu ise anlaşmaya onay verip-vermemeyi değerlendirmek için 2021’de bir araya geleceklerini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tarafından yapılan açıklamada ‘‘Parlamento AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile müzakereler sırasında yakın çalışmış olsa da onay garanti değil’ denildi.