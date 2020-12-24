Brexit Sonrası Ticaret Anlaşmasına Tepkiler

İngiltere ve AB arasında ticaret anlaşmasına varılması İngiltere içinde olduğu kadar uluslararası camiada da büyük yankı uyandırdı.
İngiltere’de muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan Boris Johnson’ın AB ile yaptığı ticaret anlaşmasını gelecek hafta parlamentoda destekleyeceğini bildirdi.
İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ulusal düzeyde böylesine önemli bir anda İşçi Partisi’nin diğer tarafta kalmasının güvenilirliğini sarsacağını belirtti.
Ancak Starmer anlaşmayı onaylamasının tek nedeninin bir önceki metinden daha iyi olması olduğunu kaydetti ve anlaşmanın İngiltere’yi üretim ve finans sektörleriyle işyeri hakları gibi konularda koruma altına almaktan uzak olduğu eleştirisini yaptı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı: “Onay garanti değil”
Avrupa Parlamentosu ise anlaşmaya onay verip-vermemeyi değerlendirmek için 2021’de bir araya geleceklerini bildirdi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tarafından yapılan açıklamada ‘‘Parlamento AB Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile müzakereler sırasında yakın çalışmış olsa da onay garanti değil’ denildi.
Avrupa ülkeleri liderlerinden olumlu mesajlar
Anlaşma Avrupa liderleri tarafından da olumlu mesajlarla karşılandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın kararı onaylayıp-onaylamama konusunda hızlı karar almasını umduğunu söyledi.
Merkel, ‘‘Federal hükümet şimdi anlaşma metnini yakından inceleyecek. Ancak sıfır noktasından başlamayacağız. Komisyon müzakere süreci boyunca üye ülkeleri bilgilendirmeyi sürdürdü’’ diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ‘‘Avrupa’nın birliği ve gücü karşılığını buldu. İngiltere ile yapılan anlaşma vatandaşlarımızı, balıkçılarımızı ve üreticilerimizi korumak için önemli. Böyle kalması için uğraşacağız’’ dedi.
İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de anlaşmanın mevcut koşullarda İrlanda’yı koruduğunu düşündüğünü kaydetti.
ABD: “İngiltere’nın kararını destekliyoruz”
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliyse ‘‘İngiltere’nin AB’den çıkma bağımsız kararını destekliyor ve hem İngiltere hem de AB ile güçlü ilişkilerimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. ABD İngiltere ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması için müzakereye oturma kararına bağlılığını sürdürüyor’’ açıklamasını yaptı.
“Artık zamana karşı yarışmıyoruz”
Avrupa Birliği Brexit müzakerecisi Michel Barnier, ‘‘Artık zamana karşı yarışmıyoruz. Bugün rahatladığımız gün’’ dedi, ancak İngiltere’nin AB’den ayrılıyor olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Brexit müzakere sürecini başlatan eski başbakan May: “Uzlaşı haberinden çok memnun oldum”
İngiltere’de Brexit müzakere sürecini başlatan isim olan ve süreçte istifa etme kararı alan eski İngiltere Başbakanı Theresa May, ‘‘İngiltere ve AB’nin işyerlerine güven veren ve ticaretin devamlılığını sağlayan bir anlaşma üzerinde uzlaşıya vardığı haberinden çok memnun oldum. Gelecek günlerde açıklanacak ayrıntıları merakla bekliyorum’’ dedi. May, Brexit anlaşma taslağının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından istifa etmişti.
AB’den ayrılık referandumunun düzenlenmesini sağlayan eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise ‘‘Zor bir yılı pozitif haberlerle kapatmak güzel. Ticaret anlaşmasından memnunluk duydum. Bu AB ile dost, komşu ve ortak olarak yeni ilişkilerin tesis edilmesinde önemli bir adım. İngiliz müzakere ekibine çok teşekkürler’’ dedi.