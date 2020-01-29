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Brexit sonrası yüzbinlerce AB vatandaşı kaçak sayılabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 2 gün kaldı.

Brexit sonrası yüzbinlerce AB vatandaşı kaçak sayılabilir

Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ve AB ülkelerinde yaşayan İngilizlerin durumları hala belirsizliğini koruyor.İngiltere Cuma gece yarısı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmış olacak. Bu yeni durumun siyasi ve ekonomik etkileri olacağı gibi birçok AB ve İngiltere vatandaşının hayatı da etkilenecek.

İngiltere ve AB'nin Brexit'in ardından gelecekteki ilişkilerinin masaya yatırılacağı müzakere süreci 2020 yılı sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte İngiltere'ye seyahat eden veya İngiltere'de yaşayan 3,6 milyon AB vatandaşının durumu ile ilgili bir değişiklik olmayacak.

Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları eğer henüz başvuruda bulunmadılarsa 2021 Haziran ayına kadar oturma izni almaları gerekiyor. Başvuruda bulunmayanların sınır dışı edilme ihtimali bulunuyor.

Başvuru süreci

Ancak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının lobi organizasyonu The3million, yüzbinlerce AB vatandaşının ya teknoloji konusundaki yetersizlikleri ya da Brexit'ten etkilendiklerini bilmedikleri için başvuru yapmayacağını belirtiliyor.

Bu durumdaki kişiler 2021 yılından itibaren ülkede kaçak olarak bulunuyor sayılacak. Ayrıca başvuru sürecinin maliyetli ve çetrefil olduğu belirtiliyor.

Başvuruların yapıldığı web sitesinin sürekli hata verdiği ve ülkede bulunulan süre ile ilgili herhangi fiziksel bir belge olmadığı için de başvuru sürecinin karmaşık olduğu belirtiliyor.

Bağlayıcılığı olmayan bir deklerasyonla İngiltere ve AB ülkeleri kısa süreli seyahat edenlerin vizesiz giriş yapmaları konusunda anlaşmıştı.

Almanya'da durum

Öte yandan AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşları ile ilgili de belirsizlikler söz konusu.

Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde 12 yıldır 160 nüfuslu bir köyde belediye başkanlığı yapan ve 30 yıldır bu köyde yaşayan İngiliz vatandaşı Iain Macnab'in Brexit'in yürürlüğe girmesiyle cuma günü belediye başkanlığının düşeceği bildirildi. AB üyesi olmayan ülke vatandaşları bir AB ülkesinde siyasi bir görevde bulunamıyor.

AFP, dpa / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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