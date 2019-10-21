Brexit sürecinde kritik hafta: Şimdi ne olacak?

Parlamento'daki oylama sonrası Johnson, geçen ay kabul edilen bir yasa gereği, AB'den Brexit'in ertelenmesini istemek zorunda kalmış ancak Brüksel'e gönderdiği mektuba imza atmamıştı.

Söz konusu önerge, Başbakan Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarıları Parlamento'dan geçene dek oylanmamasını öngörüyordu.

37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanan İngiltere Parlamentosu, iktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesini 306'ya karşı 322 oyla kabul etmiş ve Brexit Anlaşması'nın oylanmasının önüne geçmişti.

Ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un, hükümetin anlaşmayı bugün Parlamento'da oylatmak istemesi halinde, bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Parlamento'nun anlaşmayı onaylayacağından ve 31 Ekim'de AB'den ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi.

İskoçya Ulusal Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Brexit Partisi dışındaki diğer muhalefet partileri AB'den ayrılmaya karşı çıkıyor.

BBC'ye konuşan partinin Brexit Sözcüsü Sir Keir Starmer, Başbakan Johnson'ı "çocukça davranmakla" suçladı ve Parlamento'ya anlaşmayla ilgili değişiklik önergeleri vereceklerini söyledi. İşçi Partisi, AB'yle gümrük birliğinin sürmesinden ve ortak pazarda kalmaktan yana.

University College London'ın (UCL) Anayasa Birimi'nden uzmanlara göre böylesi bir refrandum en erken 22 hafta sonra yapılabilir.

İskoçya Yüksek Mahkemesi bugün Johnson'ın yasaları ihlal ettiğini savunan bir başvuruyu inceleyecek.

Johnson AB'ye imzalı iki mektup daha göndermiş, bunlardan birinde Brexit'in ertelenmesinin yanlış olduğu görüşünü dile getirmişti.

İktidardaki Muhazafakar Parti'nin azınlık hükümetine dışardan destek veren ve tavrı kritik önemde görülen Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) de Cumartesi günkü önergeye verdiği destekle, hükümetin Parlamento'da yenilgiye uğramasına önemli katkı sağlamıştı. DUP yetkilileri şu ana dek, Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit Anlaşması'nı desteklemediklerini söyledi.

TUSK: LİDERLERE DANIŞACAĞIM

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Brexit'in ertelenmesi talebi sonrası bundan sonra atılacak adımla ilgili olarak birlik üyesi ülkelerin liderlerine danışacağını açıkladı.

Brexit'in ertelenmesi için İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin de onayı gerekiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce Brexit'in bir kez daha ertelenmesinin kimse için iyi olmadığının sinyalini vermişti.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler'e göre ise alternatifin İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması halinde, birliğin erteleme talebini reddetmesi beklenmiyor. Ancak Adler, AB'nin ertlemenin nedenini öğrenmek isteyeceği görüşünde.

Bu noktada beliren seçenekler ise İngiltere'de genel seçim ya da yeniden referandum yapılması veya Brexit'le ilgili yasa tasarılarının geçmesi için İngiltere Parlamentosu'nun daha fazla süreye ihtiyaç duyması.

