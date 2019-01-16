"Brexit sürecinin çıkmaza girmesiyle yeniden referanduma gidilebilir"

Theresa May’in 3 gün içinde yeni bir planı Avam Kamarası'na sunması gerektiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Ancak bundan önce İşçi Partisi’nin gündeme getirdiği güven oylaması ile karşı karşıya kalacak. Öyle görünüyor ki, Birleşik Krallık hükümetinin çoğunluğu tatmin edecek bir anlaşmayı kısa süre içinde sonuçlandırması mümkün değil. AB de anlaşmanın tekrar müzakere edilmesine karşı olduğunu açıkladı. Bu durumda Brexit sürecinin öngörülen tarih olan 29 Mart’ta bir anlaşmayla sonuçlanması olasılığı çok azaldı." ifadelerini kullandı.

"AB ve Birleşik Krallık’ın önündeki seçenekleri şöyle sıralayabiliriz; en kötü senaryo olan anlaşmasız Brexit, yani Birleşik Krallık’ın herhangi bir anlaşma olmadan AB’den 29 Mart itibarıyla ayrılması... Bu seçeneğin gerçekleşmesi halinde gümrük kontrolleri ve tarifelerin yeniden uygulanmaya başlanması ticareti aksatacak, büyük zarar ve kayıplara yol açacak. Ayrıca, Birleşik Krallık’ta mukim AB vatandaşlarının ve AB ülkelerindeki Birleşik Krallık vatandaşlarının durumu tamamen kuralsız bir niteliğe bürünecek. Ekonomik maliyetin ötesinde İskoçya’nın bağımsızlık talebini yeniden gündeme getirecek ve İrlanda’da Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırı yeniden oluşturarak İrlanda barışını da yeniden tartışmalı hale getirecek."

İKV Başkanı Zeytinoğlu, AB’den ayrılma ile ilgili yeni bir referandum düzenlenmesinin ise diğer bir seçenek olduğunu, bu seçeneği savunanların sayısının giderek arttığını vurgulayarak, 23 Haziran 2016 referandumundan bu yana yaklaşık 2,5 geçmesinin, koşulların da büyük ölçüde farklılaştığını gösterdiğini belirtti.

Zeytinoğlu, "Koşulların değişmesi ve sürecin çıkmaza girmesi sebebiyle yeniden bir referandum düzenlenerek halka gidilebilir. İlk referandumda halkın çoğunluğunun AB üyeliği ve üyelikten ayrılmanın sonuçları hakkında bilgisiz olduğu ve çokça da yanlış bilgilendirildiği dikkate alınırsa, tarihi bir hatadan dönülmesi için ikinci referandum fırsatının kullanılması akıllıca olur. Ancak referandum ile ilgili hazırlıkların yapılması ve bu konudaki yasanın parlamentodan geçmesi belirli bir süre gerektireceği için 29 Mart tarihinin de ertelenmesi söz konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

AB ile anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin de bir diğer seçenek olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Bu seçeneğin gerçekleşmesinin önünde önemli engeller var. AB yeniden müzakereye yanaşmıyor ve 29 Mart'a da çok kısa bir süre kaldı. O yüzden anlaşmanın yeniden müzakereye açılması küçük bir olasılık olarak gözüküyor. Yeniden müzakere edilse dahi Avam Kamarası’ndan geçmesini sağlamak da oldukça zor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.