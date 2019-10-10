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Brexit tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:07 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar Brexit konusunda bir görüşme gerçekleştirdi - Ortak açıklamadan: - "Her ikisi de bir anlaşmanın herkesin çıkarına olduğuna inanıyorlar ve muhtemel bir anlaşma için bir yol olduğu konusunda mutabık kaldılar"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar'ın "Muhtemel Brexit anlaşması için yol olduğu konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Johnson ve Varadkar bir düğünde bir araya gelerek çıkmaza giren Brexit'i ele aldı. Görüşme sonunda yapılan ortak açıklamada, toplantının "detaylı ve yapıcı" olduğu kaydedildi.

Her iki başbakanın da bir anlaşmanın herkesin çıkarına olduğuna inandığı vurgulanan açıklamada, "Muhtemel anlaşma için bir yol olduğu konusunda mutabık kaldılar." denildi.

Görüşmede liderlerin gümrük gibi konulara odaklandığı ve "Kuzey İrlanda dahil ikili ilişkileri güçlendirme potansiyelini ele aldıkları" kaydedildi.

Ayrıca Varadkar'ın AB'nin Brexit müzakere ekibi, İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay'in de AB Müzakerecisi Michel Barnier ile yarın sabah görüşecekleri bildirildi.

İngiliz ve AB yetkilileri, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde Brexit'i ele alacak. Zirve öncesi bir anlaşmaya varma ihtimali düşük görülürken, yeni bir erteleme talep etmemesi durumunda İngiltere 31 Ekim'de anlaşmasız olarak AB'den ayrılacak.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan ve geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere İrlanda Leo Varadkar

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