HABER

Brexit üçüncü defa ertelenebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonunun yeni başkanı Ursula Von der Leyen, Londra’nın ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.Avrupa Komisyonunun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu.

Avrupa Komisyonunun yeni başkanı Ursula Von der Leyen, Londra’nın ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.
Avrupa Komisyonunun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, AB ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu. Von der Leyen, Londra’nın kararını değiştirip AB’de kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını belirterek, İngiliz hükümetinin ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Çavuşoğlu: AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmazÇavuşoğlu: AB'nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz
Kalın, Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev ile görüştüKalın, Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Dünya devi fabrikayı açıyor

Dünya devi fabrikayı açıyor

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

CHP'li Öztrak'tan yeni parti açıklaması

CHP'li Öztrak: Erdoğan bu işten çok korkmuş!

Hırsızlıkla suçlanan şehit yakını, Ahmet Türk hakkında suç duyurusunda bulundu

Ahmet Türk hakkında suç duyurusu!

Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.