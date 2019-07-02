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Brexit yanlısı İngilizler AB’ye sırt çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Yeni yöneticilerini belirlemek üzere toplanan Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Brexit yanlısı İngilizler, Avrupa’ya tepki göstererek AB Marşı esnasında sırtını döndü.Avrupa Birliği üyesi devletler geçtiğimiz pazar gecesi, Avrupa Konseyi’nin yeni yöneticilerini seçmek için bir araya geldi.

Brexit yanlısı İngilizler AB’ye sırt çevirdi

Yeni yöneticilerini belirlemek üzere toplanan Avrupa Konseyi toplantısı sırasında Brexit yanlısı İngilizler, Avrupa’ya tepki göstererek AB Marşı esnasında sırtını döndü.
Avrupa Birliği üyesi devletler geçtiğimiz pazar gecesi, Avrupa Konseyi’nin yeni yöneticilerini seçmek için bir araya geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra parlamentoyu yönetecek ekibi seçmek üzere sabaha kadar süren pazarlıklar başarısızlıkla sonuçlandı. Görüşmeden netice alamayan 28 ülkenin temsilcisi bugün 11.00’de, Brüksel’de yeniden bir araya geldi. Toplantının açılışı öncesi okunan Avrupa Birliği Marşı sırasında İngiltere’nin Brexit yanlısı İngilizler sırtını dönerek Avrupa’ya tepki gösterdi.

Oylanan koltuklar neler?
Üye devletler, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği içerisinde kilit öneme sahip 4 koltuğun sahiplerini belirlemek için bir araya geldi. Oylamalar sonucunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Başkanları ve Yüksek Temsilcilik koltuklarına oturacak kişiler belirlenecek.

Uzlaşma reddedildi
Pazar gecesi başlayan ve Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’nın uzlaşma sağladığı tartışmada fikir birliğine varılamadı. Dört devlet; komisyon için Hollandalı sosyal demokrat Frans Timmermans, parlamento için Avrupa Halk Partisi (AHP) lideri Alman Manfred Weber, Avrupa Konseyi ve yüksek temsilcilik makamları için AHP ve liberallerden bir ikili konusunda hemfikir oldu.

Macron: “Saatler süren palavralar”
Önerilen uzlaşmanın reddedilmesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sinirlendirdi. Macron, “Bu durum Avrupa için çok kötü bir resim çiziyor; uluslararası planda güvenilirlikten uzak, ciddiyetsiz bir Avrupa resmi” dedi. “Saatler süren palavralar” diye çıkışan Macron, Avrupa Birliği’ni “Asla bir karara varmamak için toplanan 28 kişilik bir kulüp” olarak betimledi.

Brexit yanlısı İngilizler AB’ye sırt çevirdi

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