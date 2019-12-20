Brexit yasası Avam Kamarası'ndan geçti

İngiltere'de Brexit yasası Avam Kamarası'nda kabul edildi.

358'e karşı 234 oyla kabul edilen yasa, Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

Taraflar 2020 sonuna kadar, bundan sonraki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşma yapmaya çalışacak. O süreçte İngiltere'nin AB içindeki hakları ve yükümlülükleri aynı kalacak.

2020 sonuna kadar yeterli ilerleme sağlanamazsa bu tarihi ertelemek de mümkün olacak.

İngiltere'de bir önceki başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento'da kabul ettirememişti.

Üçüncü denemesinde de başarısızlığa uğrayan May, koltuğunu Boris Johnson'a devretmişti.