HABER

Brexit yasası Avam Kamarası'ndan geçti

20.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

İngiltere'de Brexit yasası Avam Kamarası'nda kabul edildi. Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak. Taraflar 2020 sonuna kadar, bundan sonraki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşma yapmaya çalışacak. O süreçte İngiltere'nin AB içindeki hakları ve yükümlülükleri aynı kalacak.

Brexit yasası Avam Kamarası'ndan geçti

İngiltere'de Brexit yasası Avam Kamarası'nda kabul edildi.

358'e karşı 234 oyla kabul edilen yasa, Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

Taraflar 2020 sonuna kadar, bundan sonraki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşma yapmaya çalışacak. O süreçte İngiltere'nin AB içindeki hakları ve yükümlülükleri aynı kalacak.

2020 sonuna kadar yeterli ilerleme sağlanamazsa bu tarihi ertelemek de mümkün olacak.

İngiltere'de bir önceki başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento'da kabul ettirememişti.

Üçüncü denemesinde de başarısızlığa uğrayan May, koltuğunu Boris Johnson'a devretmişti.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı   İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı   
Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladıBoeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'e savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak

Flaş İsrail kararı! Savaş suçu soruşturması...

Son dakika! İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

Protestolar günlerce sürmüştü! Görüşmeler başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.