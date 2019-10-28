Brexit’e 31 Ocak’a Kadar Esnek Erteleme

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin birlikten ayrılmasını üç ay ertelemeyi kabul etti. Ancak bu süre esnek. İngiliz parlamentosu Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onaylarsa ayrılma daha erken bir tarihte hayata geçirilebilecek. Bu arada İngiltere Başbakanı Johnson, asla yapmayacağını söylemesine rağmen muhalefetin baskıları sonucu AB’den erteleme talebinde bulunmak zorunda kalması üzerine erken seçim için çaba gösteriyor.
İngiltere’nin normalde AB’den resmen ayrılma tarihi olan 31 Ekim’e sadece bir kaç gün kalmasına rağmen Brexit konusu üzerindeki derin belirsizlik sürüyor. İngiliz politikacılar ayrılmanın nasıl, ne zaman ya da hatta olup-olmayacağı hususunda bile hala bir uzlaşmaya varmış değil.
Her ne pahasına olursa olsun Brexit’i 31 Ekim’de hayata geçireceği sözüyle üç ay önce başbakan olan Johnson, parlamentoda geçen bir yasal düzenleme nedeniyle AB’den bu tarihi erteleme talebinde bulunmaya mecbur bırakıldı.
AB üyesi diğer 27 ülke bugün Brexit’i Ocak sonuna kadar ertelemeyi kabul etti. İngiltere parlamentosu ayrılık anlaşmasını bu üç aylık süre içinde onaylarsa Brexit daha erken bir tarihte mümkün olabilecek.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “AB27, İngiltere’nin 31 Ocak 2020’ye kadar ‘esnek erteleme’ talebini kabul etme kararı aldı” dedi.
AB üyesi ülkeler şimdi İngiltere’nin üç aylık erteleme önerisine resmi yanıtını bekleyecek ve bu yanıt gelince “yazılı işlemi” başlatacak. Bunun ardından da üye hükümetlerin kabul ya da ret için önlerinde 24 saat süreleri olacak.
İngiltere Başbakanı Johnson’ın sözcüsü, Başbakan’ın AB’nin üç aylık esnek erteleme önerisinin ayrıntılarını inceledikten sonra birliğe yanıt vereceğini açıkladı.
İngiltere’nin AB’den ayrılması daha önce de Theresa May’in başbakanlığı döneminde iki kez ertelenmişti. İngiliz halkının yüzde 48’e karşı yüzde 52’yle ‘ayrılık’ yönünde tercih ortaya koyduğu Brexit referandumunun üzerinden 3,5 yıl geçti. Başbakan Johnson şimdi parlamentodan 12 Aralık’ta erken seçim talebini kabul etmesini istiyor. Ancak bunun için 650 milletvekilinin üçte ikisinin desteğine ihtiyacı vardı. Parlamentoda erken seçim konusundaki oylamanın bugün yapılması öngörülüyor.
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