Brexit’e 31 Ocak’a Kadar Esnek Erteleme

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin birlikten ayrılmasını üç ay ertelemeyi kabul etti. Ancak bu süre esnek. İngiliz parlamentosu Başbakan Boris Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onaylarsa ayrılma daha erken bir tarihte hayata geçirilebilecek. Bu arada İngiltere Başbakanı Johnson, asla yapmayacağını söylemesine rağmen muhalefetin baskıları sonucu AB’den erteleme talebinde bulunmak zorunda kalması üzerine erken seçim için çaba gösteriyor.

İngiltere’nin normalde AB’den resmen ayrılma tarihi olan 31 Ekim’e sadece bir kaç gün kalmasına rağmen Brexit konusu üzerindeki derin belirsizlik sürüyor. İngiliz politikacılar ayrılmanın nasıl, ne zaman ya da hatta olup-olmayacağı hususunda bile hala bir uzlaşmaya varmış değil.

Her ne pahasına olursa olsun Brexit’i 31 Ekim’de hayata geçireceği sözüyle üç ay önce başbakan olan Johnson, parlamentoda geçen bir yasal düzenleme nedeniyle AB’den bu tarihi erteleme talebinde bulunmaya mecbur bırakıldı.

AB üyesi diğer 27 ülke bugün Brexit’i Ocak sonuna kadar ertelemeyi kabul etti. İngiltere parlamentosu ayrılık anlaşmasını bu üç aylık süre içinde onaylarsa Brexit daha erken bir tarihte mümkün olabilecek.