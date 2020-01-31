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  4. Brexit'e saatler kala İngiliz bayrakları AB kurumlarından indirildi

Brexit'e saatler kala İngiliz bayrakları AB kurumlarından indirildi

31.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden yerel saatle 23:00'te (TSİ 02:00) ayrılıyor. Brexit'e saatler kala İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" dedi.

Brexit'e saatler kala İngiliz bayrakları AB kurumlarından indirildi

İngiltere, 47 yıl önce katıldığı Avrupa Birliği'nden (AB) yerel saatle 23:00'te (TSİ 02:00) ayrılıyor. Brexit'e saatler kala İngiltere bayrağı, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için "duygusal bir gün" ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

BBC'ye de konuşan von der Leyen, her iki tarafın (AB ve İngiltere) gelecekte kurulacak ilişkilerde çıkarları için mücadele edeceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Aralık'taki erken genel seçime Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle girmişti.

Boris Johnson büyük bir zafer kazanmış, lideri olduğu Muhafazakar Parti Parlamento'da çoğunluğu elde etmişti.

Johnson'ın ulusa sesleniş konuşması yerel saatle 23:00'te yayımlanacak.

Brexit yanlıları ve karşıtları sokağa çıkıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da Brexit yanlıları bazı etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor.

"Ayrılık Ayrılık Demektir" kampanyası, ışık ve müzik gösterileri ile Brexit'i kutlayacak.

Başbakanlık binası üzerine yansıtılacak bir saat ile de Brexit'in gerçekleşeceği saate geri sayım yapılacak.

Parlamento Meydanı'nda da İngiltere bayraklarının sallanacağı belirtiliyor.

Brexit karşıtları da Londra'da Thames Nehri kıyısında bir araya gelecek.

"Karanlığa Karşı Işık Yak" ismi verilen etkinlikte meşalelerin yakılacağı duyuruldu.

Benzer etkinliklerin Brighton ve Bournemouth'ta da yapılacağı belirtiliyor.

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