Brexit'i ertelemek için May'den Tusk'a mektup

May'in Tusk'a mektup göndereceği açıklandı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) uzatma talebiyle AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yazacağı açıklandı.

May'in sözcüsü, mektubun İngiltere Başbakanı'nın Brüksel'de AB liderleri ile yapacağı görüşme öncesi Tusk'a gönderileceğini söyledi. Mektubun içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak, İngiliz basınında yer alan iddialarda May'in 12 aylık bir erteleme talep edebileceğine yer veriliyor.

İngiltere Başbakanı May, Avrupalı liderlerle yapacağı görüşme öncesinde Brexit anlaşmasına onay almak için uzlaşma arayışı içerisindeydi. Ancak, iki kez mecliste reddedilen anlaşmanın üçüncü kez oylanmasına Avam Kamarası Başkanı John Bercow engel oldu. Bercow, kararına anlaşmanın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamasını gerekçe gösterdi.

Normal koşullarda Birleşik Krallık'ın AB'den 29 Mart'ta resmen ayrılması öngörülüyordu. Ancak May'in Brexit anlaşmasına meclisten onay gelmemesi sürecin tıkanmasına neden oldu. Brüksel ile anlaşma olmadan Birlik'ten ayrılmanın kıta Avrupası ile ticarette ciddi aksamalara neden olmasından endişe ediliyor. Bu nedenle May hükümeti son çare olarak süreci ertelemek için Brüksel'in desteğini almak istiyor.