‘Brexit’i Plansız Destekleyenlerin Yeri Cehennem Olmalı’

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını “plansız-programsız destekleyenlerin cehennemde özel bir yeri" hakettiklerini söyledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 50 gün kala, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, sert bir çıkış yaptı. Brüksel'de İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile biraraya gelen Tusk, ortak basın toplantısında, "Ellerinde AB'den güvenle ayrılmayı sağlayacak bir plan taslağı dahi olmadan Brexit'i destekleyenler için cehennemde ayrılan özel yerin neye benzediğini merak ediyorum" dedi.

Tusk, İngiltere Başbakanı’nın müzakere ettiği ve şiddetle desteklediği ayrılık anlaşmasında mutabık kalındığını da hatırlattı ve "AB üyesi 27 ülke yeni teklifte bulunmayacak" dedi.

Donald Tusk, AB'nin Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda için öngörülen "backstop" uygulamasında herhangi bir değişikliği kabul etmeyeceğini belirtti. Tusk, AB için önceliğin, Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek ve barış sürecini sürdürmek olduğunu da kaydetti.