"Brexit'in ertelenmesinden bahsetmek için erken"

PARİS (AA) - Fransa, İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) 30 Haziran'a erteleme talebinin erken olduğunu, bunun için önce İngiltere'nin güvenilir alternatif bir plan sunması gerektiğini bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan, May'in AB'den Brexit'i erteleme talebine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ertelemeden bahsetmek için erken. AB üyesi 27 ülke açık şekilde ön şart ortaya koydu, bu erteleme talebini gerekçelendirecek güvenilir alternatif bir plan gerekli. Bugün bu şart oluşmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çeşitli seçeneklerin gelecek hafta Brüksel'de yapılacak Brexit Zirvesi'nde ele alınacağını ve bu aşamada herhangi bir karar verilmediği belirtildi.

İngiltere'nin zirveye kadar bir plan hazırlaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Brexit'i ertelemenin bir çözüm olmadığı vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında, "Brexit anlaşmasının Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesi ve bu aşamada herhangi alternatif bir planın olmaması bizi anlaşmasız ayrılığa itiyor." ifadesini kullanmıştı.