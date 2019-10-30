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‘Brexit’in İngiltere’ye Faturası 100 Milyar Dolar’

30.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre AB’yle varılacak Brexit anlaşmasının yaratacağı siyasi ve ekonomik belirsizliğin, ülke ekonomisine faturası yaklaşık 100 milyarı bulabilir

‘Brexit’in İngiltere’ye Faturası 100 Milyar Dolar’

İngiltere’nin önde gelen bağımsız bir düşünce kuruluşunun raporu, AB’de kalmamanın ülke ekonomisinde yüzde 3,5 oranında küçülme etkisi yaratacağı gerekçesiyle Başbakan Boris Johnson’ın planını sert eleştiriyor.

Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre AB’yle varılacak Brexit anlaşmasının yaratacağı siyasi ve ekonomik belirsizliğin, ülke ekonomisine faturası yaklaşık 90 milyar dolar olabilir.

1938’den beri bağımsız ekonomik araştırmalara imza atan düşünce kuruluşu, Johnson hükümetinin Brexit anlaşmasının İngiltere ekonomisinde hareketlilik beklentisi yaratmadığını öngörüyor. Araştırma, İngiltere’nin AB’yle serbest ticaret anlaşması kapsamında 2021’e kadar geçiş sürecinin ardından, bu arada üçüncü ülkelerle tek taraflı serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüteceğini baz alıyor.

Araştırmacılar, “ürünler ve hizmetlere yönelik engeller, ticaret ve göçün kısıtlanması” gibi faktörlerin ekonomiyi yavaşlatacağını belirtiyor.

İngiltere parlamentosunda hararetli Brexit mesaisi sürerken, Brexit sonrası ekonomi için şirketler kendilerince önlemler almaya çalışıyor. 31 Ekim’de AB’den ayrılması 3 ay daha ertelenen İngiltere’de şirketler, uğrayacakları zararı hafifletmek için yeni tedarik zincirleri yaratarak mal stokluyor.

Aynı düşünce kuruluşu İngiltere’nin AB’den ayrılma yönünde oy kullandığı 2016 yılında yüzde 2,5’lik bir ekonomik küçülme tahmin ediyordu.

Ancak İngiltere’de hükümet, Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırma Enstitüsü’nden farklı bir senaryo planladıklarını savundu. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kuruluşun öngördüğü standart serbest ticaret anlaşmalarından çok daha kapsamlı bir AB müzakeresi hedeflendiği kaydedildi.

Araştırmacılar ayrıca AB’den serbest ticaret anlaşması olmaksızın ayrılan bir İngiltere’de kişi başına düşen milli gelirin yüzde 5,6 oranında düşüşeceğini de vurguluyor.

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