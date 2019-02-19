HABER

‘Brexit’le İlgili Belirsizlikler Kabul Edilemez’

19.02.2019 20:38 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle ilgili anlaşmaya parlamentoda onay alamayan İngiltere Başbakanı Theresa May AB yetkilileriyle temaslarını devam ettirirken, ülkede iş dünyasındaki olumsuzluklar da giderek büyüyor

‘Brexit’le İlgili Belirsizlikler Kabul Edilemez’

Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle ilgili anlaşmaya parlamentoda onay alamayan İngiltere Başbakanı Theresa May AB yetkilileriyle temaslarını devam ettirirken, ülkede iş dünyasındaki olumsuzluklar da giderek büyüyor. Honda’nın ülkedeki tek fabrikasını kapatmayı planladığını duyurmasının ardından, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark Brexit’in belirsiz bir şekilde ilerlemesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu savundu.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihi olarak belirlenen 29 Mart yaklaşırken, AB yetkilileriyle vardığı Brexit anlaşmasına parlamentoda destek alamayan Başbakan May Çarşamba günü AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le görüşecek. Brexit’in karar verilen tarihte gerçekleşeceği vaadinde bulunan May, Juncker’la Şubat ayının başında da görüşmüştü.

Ayrılmanın ne koşullarda gerçekleşeceğiyle ilgili İngiltere’de henüz resmi bir karara ulaşılamamış olması birçok firmanın ülkedeki ofislerini kapatmalarına ve yatırımlarını durdurmalarına neden oldu. Ülkede iş dünyasından sorumlu bakan Greg Clark Salı günü işadamlarıyla düzenlenen bir toplantıda tehlikeli ve kabul edilemez olarak tanımladığı mevcut durumun bir an önce bir sonuca bağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kabinenin AB yanlısı yetkililerinden olan Clark, iş dünyasının son güne kadar bekleyemeyeceğinin altını çizerek, “Honda’nın bu sabah açıkladığı gibi kararlar, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.

Japon otomotiv firması Honda, İngiltere’deki tek fabrikasını 2021 yılında kapatacağını Salı günü Tokyo’dan duyurdu. Firmanın başkanı ve genel müdürü Takahiro Hachigo bu kararın doğrudan Brexit’le ilgili olmadığını, elektrikli araç üretimine hız verme amacıyla yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. Ancak uzmanlar Honda’nın aldığı bu kararın da Nissan ve diğer firmaların daha önce duyurduğu gibi önlem amaçlı bir karar olduğu görüşünde. Nissan İngiltere’deki Sunderland fabrikasında daha önce planladığı SUV üretimini gerçekleştirmeyeceğini Şubat ayının başında duyurmuştu.

Teknolojik ilerlemelerin ve küresel endüstriyel gelişmelerin kararlarındaki en büyük etken olduğunu dile getiren Hachigo, Brexit’e de değindi. “Şu an Brexit’in ne getireceğini hala bilmiyoruz. Bu durumla ilgili daha iyi bir fikir edinene kadar beklememez gerekiyor” diyen Hachigo sözkonusu karardan etkilenecek olan fabrika çalışanlarıyla gerekli görüşmelere bir an önce başlanacağını belirtti.

Otomotiv devi Honda’nın İngiltere’nin Swindon kentindeki fabrikasında şu an 3500 çalışan bulunuyor.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

'Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek'! Çok sert sözler!

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.