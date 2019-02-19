‘Brexit’le İlgili Belirsizlikler Kabul Edilemez’

Ayrılmanın ne koşullarda gerçekleşeceğiyle ilgili İngiltere’de henüz resmi bir karara ulaşılamamış olması birçok firmanın ülkedeki ofislerini kapatmalarına ve yatırımlarını durdurmalarına neden oldu. Ülkede iş dünyasından sorumlu bakan Greg Clark Salı günü işadamlarıyla düzenlenen bir toplantıda tehlikeli ve kabul edilemez olarak tanımladığı mevcut durumun bir an önce bir sonuca bağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle ilgili anlaşmaya parlamentoda onay alamayan İngiltere Başbakanı Theresa May AB yetkilileriyle temaslarını devam ettirirken, ülkede iş dünyasındaki olumsuzluklar da giderek büyüyor. Honda’nın ülkedeki tek fabrikasını kapatmayı planladığını duyurmasının ardından, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark Brexit’in belirsiz bir şekilde ilerlemesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu savundu.

Kabinenin AB yanlısı yetkililerinden olan Clark, iş dünyasının son güne kadar bekleyemeyeceğinin altını çizerek, “Honda’nın bu sabah açıkladığı gibi kararlar, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.

Japon otomotiv firması Honda, İngiltere’deki tek fabrikasını 2021 yılında kapatacağını Salı günü Tokyo’dan duyurdu. Firmanın başkanı ve genel müdürü Takahiro Hachigo bu kararın doğrudan Brexit’le ilgili olmadığını, elektrikli araç üretimine hız verme amacıyla yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade etti. Ancak uzmanlar Honda’nın aldığı bu kararın da Nissan ve diğer firmaların daha önce duyurduğu gibi önlem amaçlı bir karar olduğu görüşünde. Nissan İngiltere’deki Sunderland fabrikasında daha önce planladığı SUV üretimini gerçekleştirmeyeceğini Şubat ayının başında duyurmuştu.

Teknolojik ilerlemelerin ve küresel endüstriyel gelişmelerin kararlarındaki en büyük etken olduğunu dile getiren Hachigo, Brexit’e de değindi. “Şu an Brexit’in ne getireceğini hala bilmiyoruz. Bu durumla ilgili daha iyi bir fikir edinene kadar beklememez gerekiyor” diyen Hachigo sözkonusu karardan etkilenecek olan fabrika çalışanlarıyla gerekli görüşmelere bir an önce başlanacağını belirtti.

Otomotiv devi Honda’nın İngiltere’nin Swindon kentindeki fabrikasında şu an 3500 çalışan bulunuyor.

