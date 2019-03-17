Brexit’te büyük belirsizlik

İngiltere Başbakanı May, Brexit’in gerçekleşmemesi halinde ülkesinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının kaçınılmaz olacağını vurguladı.İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde mutabakat sağladığı ancak daha önce iki kez İngiliz parlamentosunca reddedilen anlaşmanın, önümüzdeki hafta içinde planlandığı gibi yeniden meclise getirilmesinden vazgeçilebileceği belirtildi. Başbakan Theresa May’in kabinesinde ticaret bakanı olarak yer alan Liam Fox bir İngiliz televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kazanma şansımızın olmadığı bir oylamaya gitmenin anlamı yok" dedi.

Başbakan Theresa May ilk olarak geçen Ocak ayında, daha sonra da geçen hafta içinde parlamentoya taşınan ancak her ikisinde de reddedilen anlaşma tasarısının bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunulacağını açıklamıştı. May bu üçüncü oylama için herhangi bir tarih vermemiş ancak İngiliz medyası söz konusu oylamanın 19 Mart Salı günü yapılabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

"İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilir"