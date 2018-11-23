Brexit'te Cebelitarık krizi: İspanya güvence istiyor

İspanya, Cebelitarık konusunda Brexit anlaşmasında garanti istiyor. Aksi takdirde anlaşmayı veto edeceğini söylüyor.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışı (Brexit) için Brüksel-Londra arasında varılan anlaşmada yeni uzlaşmazlık konusu Birleşik Krallk'ın denizaşırı toprağı olan Cebelitarık oldu. İspanya, Cebelitarık'ın geleceğine ilişkin müzakerelerde Birleşik Krallık ile doğrudan görüşmeleri yürüten taraf olmak istiyor. İspanya'nın Avrupa Birliği Bakanı Luis Marco Aguiriano, bu nedenle, Birleşik Krallık'tan Pazar günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesi öncesinde yazılı bir taahhüt istediklerini belirtti. Aguiriano, İspanya'nın Brexit anlaşmasını veto etmemesi için Cebelitarık konusununun açıklık kazanması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Cebelitarık konusunda İspanya ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le görüşen May, Cebelitarık dahil, tüm Birleşik Krallık ailesini memnun edecek bir anlaşma üzerinde anlaşacaklarından emin olduğunu söyledi.