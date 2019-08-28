Brexit'te Devreye Kraliçe Girecek

Kraliçe’nin geleneksel parlamento açılış konuşmasının 14 Ekim olarak açıklanması İngiltere’de siyasetin hareketlenmesine neden oldu.

Bu, Başbakan Boris Johnson’un uzun süredir hesapladığı parlamentonun askıya alınma planının gerçeğe dönüştüğünün belirtisi olarak kabul ediliyor.

İngiltere’de Parlamento şu an tatilde. Normal takvime göre Eylül’ün ilk haftası açılması gerekiyor.

Kraliçe’nin konuşma yapacağı tarihin 14 Ekim olarak açıklanması yeni yasama yılının açılışının bu tarihe ertelendiğine işaret.

Bu, İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Ekim tarihine sadece iki hafta öncesine denk geliyor.

Bu sürenin, Brexit’le ilgili muhalefetin harekete geçmesi ve yeni yasa çıkarması için yeterli bir süre olmadığı yorumları yapılıyor.

Boris Johnson’ın, başbakan olduğu günden bu yana İngiltere’yi AB’den ayırmadaki net kararlılığı muhalefeti kendisine karşı birleşmeye itti. 27 Ağustos’da bir araya gelen liderler, Parlamento açılır açılmaz yasa çıkarıp anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçme konusunda anlaştılar.

Boris Johnson bunun üzerine yeni yasama yılının açılışını 14 Ekim olarak açıkladı anca muhalefet bu kararın anayasal kriz yaratacağını belirtiyor.Kraliçe Elizabeth’inse bu talebe ne karşılık vereceği henüz belli değil ve geleneksel olarak Kraliçe’nin Parlamento’nun işlerine karışmadığı biliniyor.

