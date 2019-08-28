HABER

Brexit'te Devreye Kraliçe Girecek

28.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kraliçe’nin geleneksel parlamento açılış konuşmasının 14 Ekim olarak açıklanması İngiltere’de siyasetin hareketlenmesine neden oldu

Brexit'te Devreye Kraliçe Girecek

Kraliçe’nin geleneksel parlamento açılış konuşmasının 14 Ekim olarak açıklanması İngiltere’de siyasetin hareketlenmesine neden oldu.

Bu, Başbakan Boris Johnson’un uzun süredir hesapladığı parlamentonun askıya alınma planının gerçeğe dönüştüğünün belirtisi olarak kabul ediliyor.

İngiltere’de Parlamento şu an tatilde. Normal takvime göre Eylül’ün ilk haftası açılması gerekiyor.

Kraliçe’nin konuşma yapacağı tarihin 14 Ekim olarak açıklanması yeni yasama yılının açılışının bu tarihe ertelendiğine işaret.

Bu, İngiltere’nin AB’den ayrılacağı 31 Ekim tarihine sadece iki hafta öncesine denk geliyor.

Bu sürenin, Brexit’le ilgili muhalefetin harekete geçmesi ve yeni yasa çıkarması için yeterli bir süre olmadığı yorumları yapılıyor.

Boris Johnson’ın, başbakan olduğu günden bu yana İngiltere’yi AB’den ayırmadaki net kararlılığı muhalefeti kendisine karşı birleşmeye itti. 27 Ağustos’da bir araya gelen liderler, Parlamento açılır açılmaz yasa çıkarıp anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçme konusunda anlaştılar.

Boris Johnson bunun üzerine yeni yasama yılının açılışını 14 Ekim olarak açıkladı anca muhalefet bu kararın anayasal kriz yaratacağını belirtiyor.Kraliçe Elizabeth’inse bu talebe ne karşılık vereceği henüz belli değil ve geleneksel olarak Kraliçe’nin Parlamento’nun işlerine karışmadığı biliniyor.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Türkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyorTürkiye ile Rusya S-57 savaş jetini görüşüyor
Gazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebiGazetecilerden aşırı sağa karşı korunma talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brexit: İngiltere'de hükümet Partlamento'yu askıya almaya çalışıyor, muhalefet 'darbeyi durdurun' çağrısı yapıyor

İngiltere'de hükümet Partlamento'yu askıya almaya çalışıyor

Korkunç tecavüz! İşkence evinde yaşadıklarını anlattı

İşkence, tecavüz, darp! Kabusu 6 ay sürdü

Rusya: Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatını görüşüyoruz

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Meksika'da bar yangını: 23 kişi öldü

Ülke şokta! Bar yangını 23 can aldı

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Bağımlılık yapan ağrı kesici skandalında yeni perde!

Erdoğan'ın incelediği beşinci nesil savaş uçağı hakkında bilinenler

Erdoğan'ın incelediği beşinci nesil savaş uçağı hakkında bilinenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.