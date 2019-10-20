Brexit’te Erteleme Karmaşası

İngiltere’nin AB’den ayrılık konusunda kendi içinde bir türlü ortak bir karara varamamış olması, Başbakan Boris Johnson’ın Cumartesi gecesi Brüksel’e yazdığı mektuplarla yeni bir görünüm kazandı.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın ayrılık tarihine 15 gün kala getirdiği, AB ile müzakere edilmiş haliyle, ‘ayrılık haritası taslak metnini’ oylamak için 37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplandı.

Ancak ‘taslağın uygulanması için gereken yasaların çıkarılması’ önergesi, beklenen oylamanın önünü kesti. Önergenin sahibi, Boris Johnson’ın ‘ölürüm de ertelemem’ sözleri dahil, Brexit’e ilişkin sert politikalarına muhalif olan ve bu yüzden Muhafazakar Parti’den ihraç edilen Milletvekili Sir Oliver Letwin’di.

Parlamento aritmetiğine göre Boris Johnson’ın zaten geçirme şansı olmadığı gözüyle bakılan anlaşma önerge nedeniyle oylamaya dahi sunulamadı.

Ortaya çıkan bu tablo karşısında dahi AB’den erteleme talebi istemeyeceğini tekrarlayan Boris Johnson’ın, gece yarısı Brüksel’e diplomatik postayla iki mektup bir de not ilettiği ortaya çıktı.