Brexit'te görüş ayrılıkları sürüyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasında Brexit konusundaki temel görüş ayrılıklarının sürdüğünü bildirdi.
Barnier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın geleceği, yönetişim ve coğrafi işaretler sisteminin korunması gibi konularda görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti.
İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile bugün olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Michel Barnier, ortak zemin bulmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
Brüksel, İngiltere'nin AB'nin coğrafi işaretler sistemini desteklemesini istiyor. Mevcut AB kurallarına göre "şampanya" teriminin yalnızca belirli bir Fransa bölgesinden gelen köpüklü şaraplar için kullanılabileceği veya "Feta" olarak adlandırılan beyaz peynirin yalnızca Yunanistan'dan alınabileceği öngörülüyor.
Bunun yanı sıra AB, Brexit sonrası Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin kendi ticari menfaatleri doğrultusunda belirlenmesini istiyor.
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