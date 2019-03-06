"Brexit'te henüz çözüme ulaşamadık"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelerin zorlu geçtiğini ve henüz bir çözüme ulaşılamadığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, Brexit müzakereleri için heyetlerin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in dün İngiltere'nin Brexit Bakanı Stephen Barclay ve Adalet Bakanı Geoffrey Cox ile görüşmesinin olumlu bir havada gerçekleştiğini kaydeden Schinas, "Görüşmeler tedbir maddesine ilişkin iki tarafa da yasal güvenceler verilmesine odaklandı." ifadesini kullandı.

AB'nin tedbir maddesini kullanmak zorunda kalması halinde bunun sadece kısıtlı bir süre boyunca uygulanacağını teyit ettiğini dile getiren Schinas, "Müzakereler zorlu geçiyor ve henüz bir çözüme ulaşamadık." diye konuştu.

- Kritik oylama 12 Mart'ta

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.