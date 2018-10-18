Brexit'te kördüğüm çözülebilecek mi?

Geçiş sürecini uzatmayı teklif eden AB, İngiltere Başbakanı May'den özellikle İrlanda sınırıyla ilgili çözüm önerisi bekliyor.Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere'nin "Brexit" süreciyle Birlik'ten ayrılmasının ardından öngörülen yaklaşık iki yıllık geçiş sürecinin ticaret sorunlarının çözülebilmesi için bir yıl daha uzatılabileceğini bildirildi. AFP, iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde AB adına İngiltere ile Brexit görüşmelerini yürüten Michael Barnier'in 21 ay olarak belirlenen ve Aralık 2020 sonunda bitecek geçiş sürecinin bir sene daha uzatmaya hazır olduğunu aktardı.

Bu haber, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit görüşmelerinin ön planda olacağı AB Zirvesi için Çarşamba günü Brüksel'e hareketinden önce geldi.

İngiliz medyasında yer alan bir habere göre ise İngiltere'nin AB'den geçiş sürecinin uzatılmasıyla ilgili bir talebi yok. Bu iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların devam edebileceğine işaret ediyor.

Brexit müzakereleri İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırla ilgili anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından, söz konusu sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları henüz giderilemedi. AB müzakerecileri, Kuzey İrlanda'nın Gümrük Birliği içerisinde kalmasını ve ürünlerde AB mevzuatlarının geçerli olmasını talep ediyor.