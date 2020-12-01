HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde

Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde

01.12.2020 01:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya: Amazonlar'daki orman kaybı son 12 yılın en yüksek düzeyinde

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, 2008'den bu yanaki en yüksek düzeylere çıktığı belirtildi.

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, 2008'den bu yanaki en yüksek düzeylere çıktığı belirtildi.

Ülkenin uzay kurumu Inpe'nin verilerine göre Ağustos 2019 - Temmuz 2020 döneminde 11.088 kilometrekarelik orman alanı yok edildi. Bu, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,5'lik artış anlamına geliyor.

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısınmanın hızını yavaşlatan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilya lideri, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

Amazon aynı zamanda, üç milyon kadar farklı bitki ve hayvan türüyle, bir milyon yerli insana ev sahipliği yapıyor.

Bolsonaro'nun işbaşına gelmesinden bir yıl önce, 2018'de bölgedeki orman arazisi kaybı 7.536 kilometrekareydi.

Brezilya orman arazisi kaybını 2020'ye kadar 3900 kilometrekareye düşürme hedefi koymuştu.

Bolsonaro, yağmur ormanlarındaki tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik etmesinin yanı sıra, çevre yasalarını ihlal eden çiftçi ve kerestecileri gözaltına alıp, para cezası verme yetkisi olan fedaral kuruluşların bütçesini kesti.

Bolsonaro daha önce Inpe'nin ormansızlaşma verilerine karşı çıkmış, geçen yıl da kuruluşu Brezilya'nın şöhretini kirletmekle suçlamıştı.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilyalı sivil toplum kuruluşu İklim Gözlemevi bu sayıların "Brezilya devletinin ve ormanlarımıza bakan ve Amazonlar'da suçla mücadele eden denetleyici kurumların kabiliyetleriin yok etmek için başarıyla yapılan girişimi yansıttığını" söyledi.

Ancak bazı yetkililer, artış oranının geçen yıldan daha az olmasının bir gelişme işareti olduğunu söyledi.

Başkan Yardumcısı Hamilton Mourao "Bunu kutlamıyoruz ama çabalarımızın meyve verdiğini gösteriyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
'Saklayacak hiçbir şeyimiz yok''Saklayacak hiçbir şeyimiz yok'
Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!

En Çok Okunan Haberler

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

'İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

'İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 30 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 30 Kasım koronavirüs tablosu

ABD Sağlık Bakanı'ndan flaş aşı açıklaması

ABD Sağlık Bakanı'ndan flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19'un kökenini politize etmeyin

'Saklayacak hiçbir şeyimiz yok'

Son dakika! 'İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

'İran Devrim Muhafızları Komutanı öldürüldü' iddiası

Joe Biden doğruladı: Eski Fed Başkanı Yellen Hazine Bakanı olacak

Biden doğruladı: Eski Fed Başkanı Yellen Hazine Bakanı olacak

ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak

ABD Sağlık Bakanı'ndan flaş aşı açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.