Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay'dan Guaido'ya destek

CARACAS (AA) - Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay Devlet Başkanları, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya desteğini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'da sabah saatlerinde girişilen darbe teşebbüsünün "demokratik bir geçiş süreci" olduğunu savundu.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor ve komşu ülkedeki demokratik geçiş sürecine olan desteğini yineliyor. Brezilya, Venezuela halkının, Başkan Juan Guaido'nun ve Venezuelalıların özgürlüğünden yanadır." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Guaido'ya desteğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce hiç olmadığı kadar Venezuela'da demokrasiyi destekliyoruz. Umarız ki, bu demokrasinin tekrar inşası için belirleyici bir an olur. Venezuelalılar'ı acı çekmeye ve korkuya götüren uzun ıstırap umarız sona erer ve özgürlük, sağduyu ve büyüme dönemi başlar." paylaşımını yaptı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Guiado'yu "devlet başkanı" olarak niteleyerek, "(Venezuela Devlet Başkanı) Maduro diktatörlüğü barışçıl bir güçle ve anayasa çerçevesinde sona ermeli. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve Venezuela'da ilerleme bu şekilde tekrar tesis edilebilir." görüşünü paylaştı.