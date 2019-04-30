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Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay'dan Guaido'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:24 | Son Güncelleme

Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay Devlet Başkanları, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından girişilen darbe teşebbüsünü destekledi

CARACAS (AA) - Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay Devlet Başkanları, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya desteğini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'da sabah saatlerinde girişilen darbe teşebbüsünün "demokratik bir geçiş süreci" olduğunu savundu.

Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya, Venezuela'daki durumu yakından takip ediyor ve komşu ülkedeki demokratik geçiş sürecine olan desteğini yineliyor. Brezilya, Venezuela halkının, Başkan Juan Guaido'nun ve Venezuelalıların özgürlüğünden yanadır." ifadesini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Guaido'ya desteğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce hiç olmadığı kadar Venezuela'da demokrasiyi destekliyoruz. Umarız ki, bu demokrasinin tekrar inşası için belirleyici bir an olur. Venezuelalılar'ı acı çekmeye ve korkuya götüren uzun ıstırap umarız sona erer ve özgürlük, sağduyu ve büyüme dönemi başlar." paylaşımını yaptı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Guiado'yu "devlet başkanı" olarak niteleyerek, "(Venezuela Devlet Başkanı) Maduro diktatörlüğü barışçıl bir güçle ve anayasa çerçevesinde sona ermeli. Özgürlük, demokrasi, insan hakları ve Venezuela'da ilerleme bu şekilde tekrar tesis edilebilir." görüşünü paylaştı.

İlk günden beri Guaido'yu destekleyen Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de "Cesur Venezuela halkı, senin zamanın geldi" ifadesiyle desteğini açıkladı.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera

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