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Brezilya Başkanını Seçiyor 

28.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Latin Amerika’nın en kalabalık ülkesi Brezilya’da başkanlık seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başına gidiyor.

Brezilya Başkanını Seçiyor 

Latin Amerika’nın en kalabalık ülkesi Brezilya’da başkanlık seçimlerinin ikinci turu için halk sandık başına gidiyor.

Seçmenler aşırı sağcı kongre üyesi Jair Bolsonaro ile eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad için oy kullanacak.

Anketler Bolsonaro’yu yüzde 10 avantajlı gösteriyor. Ancak önceki haftalarda anketlere yansıyan fark yüzde 18’di. Bu da yarışın başa 1baş hale geldiğini gösteriyor.

Seçimin 7 Ekim’de yapılan ilk turunda Bolsonaro yüzde 49, Haddad yüzde 29 oy almıştı.

Aşırı sağcı aday, eski ordu komutanı Jair Bolosonaro kampanyası sırasında ülkenin geçmiş diktatörlük yıllarını övmüş, kadınlara, eşcinsellere, siyah ve yerli halka hakaret etmişti. Bolsonaro’ya görüşleri nedeniyle ‘Tropik Trump’ lakabı takılmıştı. Bolosonaro ayrıca polis teşkilatı üzerindeki kontrolleri azaltarak suça karşı sert tutum sergileyeceğini söylemişti.

Haddad ise İşçi Partisi’nin hapisteki kurucusu eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın yerine parti tarafından aday gösterilmişti. Lula da Silva yolsuzluk nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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