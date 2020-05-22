Brezilya bir günde en yüksek ölümü yaşadı

Brezilya'da son 24 saatte bin 188 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede hayatını kaybedenlerinin sayısı 20 bini geçti.

Brezilya'da corona virüsü hafif bir gribe benzeten devlet başkanı Bolsonaro, ay başında kısıtlamaların hafifletilmesine karar vermişti.

''Worldometers'' internet sitesinde yer alan son bilgilere göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 5 milyon 197 bin 863. Hayatını kaydenlerin sayısı ise 334 bin 680.

KORONAVİRÜSTE SON RAKAMLAR

Salgının merkez üssü ABD'de vaka sayısı artarken, ABD'yi Rusya onu da Brezilya takip ediyor.

ABD'deki güncel vaka sayısı 1 milyon 620 bin 902, Rusya'da, 317 bin 554, Brezilya'da ise 310 bin 921.

