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Brezilya bir şehirdeki tüm yetişkinleri aşılayacak

18.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Brezilya bir şehirdeki tüm yetişkinleri aşılayacak

Brezilya'daki Butantan Enstitüsü Serrana şehrindeki yetişkinlerin hepsini aşılayıp vaka sayılarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağını test edecekleri bir program başlattı.

Çarşamba günü açıklanan programa ilişkin enstitünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir adımla yaklaşık 30 bin kişilik tüm yetişkin nüfusu üç ay içinde aşılanacak.

Enstitünün direktörü Dimas Tadeu Covas, geniş bir kesimi aşılamanın bilim insanlarına "epideminin evrimini takip edebilme şansı" sunacağını belirtti.

Covas, programın Kovid-19 aşılama çalışmalarının "virüsün bulaşmasını engelleyip engelleyemediğine ilişkin hesaplamalar ve öngörülerde bulunabilecek teknik boyutları" olduğunu ifade etti.

Sao Paulo'nun güneydoğusunda kalan Serrana'nın yaklaşık 45 binlik nüfusu bulunuyor.

Şehirde 18 yaş üstündeki herkese Coronavac aşısı uygulanacak. Emziren ya da hamile kadınlarla ciddi rahatsızlıkları bulunanlar aşılama sürecinden muaf tutulacak.

Enstitüdeki klinik çalışmaların başındaki Ricardo Palacios "Burada öğreneceklerimizden yola çıkarak aşıların Kovid-19'a karşı gerçek etkilerine dair dünyanın geri kalanını bilgilendirebileceğiz" dedi.

Pandeminin başından beri salgından ağır darbe alan Brezilya'da vaka sayıları neredeyse 10 milyonu buldu.

ABD'den sonra en çok salgın kaynaklı can kaybının yaşandığı ülke olan Brezilya vaka bakımındansa dünya sıralamasında üçüncü konumda.

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