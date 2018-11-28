Brezilya, BM İklim Değişikliği Konferansını düzenleme önerisinden vazgeçti

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansına ev sahipliği yapma önerisinden vazgeçtiğini duyurdu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelecek yıl yapılması planlanan BM İklim Değişikliği Konferansını organize etmekle ilgili detaylı bir araştırma yürütüldüğü ifade edilerek, yüksek maliyet nedeniyle ev sahipliği önerisinden geri çekilme kararı verildiği belirtildi.

Çevreciler, Brezilya'nın bu kararının yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kampanya sırasında verdiği sözlerle örtüştüğünü ifade etti.

Bolsonaro, kampanya sırasında, ülkesini Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekeceğini söylemiş, ayrıca orman tahribatına verilen cezaları sınırlandırma ve çevre ajansının yetkisini zayıflatma sözü vermişti.

Ocak başında görevine başlayacak Bolsonaro'nun, çevre ve tarım bakanlıklarını birleştirme planının da yağmur ormanlarını tehlikeye atacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Amazon bölgesinin büyük bölümü Brezilya sınırları içinde bulunuyor.

