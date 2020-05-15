HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor

Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Salgının etkisini artırdığı Brezilya’da, 17 Nisan’da göreve atanan Sağlık Bakanı Teich istifa etti.

Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor

İstifa gerekçesi, selefinin görevden alınmasıyla aynı: Bolsonaro ile koronavirüse ilişkin fikir ayrılıkları.Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich, bir aydan kısa süredir sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Teich'ın kararını Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldikten sonra duyurduğu bildirildi.

Son günlerde Devlet Başkanı Bolsonaro ile göreve 17 Nisan tarihinde atanan Teich arasında gerginlik yaşandığı haberleri basına yansımıştı. Bakan, Bolsonaro'nun koronavirüs tedavisinde bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanımını artırma planlarına direnmiş ve ilacın yan etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Teich ayrıca, Bolsonaro'nun ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına karşı çıkmıştı.

Onkolog olan Teich, birkaç gün önce LinkedIn'de yayınladığı bir makalede, Brezilya'daki koronavirüs krizinin kutuplaştırıcı bir hale büründüğü uyarısında bulunmuştu. Teich makalesinde, "Sanki bir grup, insanlar ve sağlığa, bir diğer grupsa piyasa, şirketler ve paraya odaklanıyor gibi bir hal var. Ancak bu bölünmüş, düşmanca ve belki de radikal anlayış, topluma yardım edecek olan anlayış değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) önerilen mesafe kurallarının Brezilya ekonomisini yok ettiği görüşünde. Perşembe günü iş insanlarıyla bir araya gelen Bolsonaro, "neredeyse her şeyin açılması" gerektiği düşüncesinde olduğunu dile getirmişti. Bolsonaro, ülkedeki güzellik merkezleri, kuaförler ve spor akademilerinin yeniden açılmasına karar verdi. Bolsonaro daha önce de, COVID-19 hastalığını "küçük bir grip" şeklinde nitelendirmiş ve virüse karşı dua etme çağrısı yapmıştı.

Eski bakan da sosyal mesafeye destek vermişti

Eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, valiler ve belediye başkanlarının getirdiği sosyal mesafe kurallarını desteklemesi üzerine, 16 Nisan tarihinde Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı.

200 milyondan fazla kişinin yaşadığı Brezilya'da kayıt altına alınan koronavirüs vakalarının sayısı hızla artıyor. Ülkede şu ana kadar yaklaşık 260 bin vaka kayıt altına alınırken, 14 bin kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor. Bu sayılara göre Brezilya, enfeksiyon ve ölüm vakalarında dünyada altıncı sırada yer alıyor.

KNA,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
ABD'nin en pahalı uçağı düştü!ABD'nin en pahalı uçağı düştü!
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Bir ilimiz diken üstünde! 3 berberin testi pozitif çıktı

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Emniyet müdüründen HDP'li vekile: Propaganda yapma

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
ABD ordusuna ait F-22 savaş uçağı düştü

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

DSÖ'den koronavirüs aşısı ve ilacı açıklaması

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Çin'de maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Brezilya'da Sağlık Bakanı krizi! Koronavirüs sürecinde ikinci ayrılık

Şoke eden gelişme! Brezilya'da Sağlık Bakanı krizi

Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz

Trump'tan aşı açıklaması! Yeni projeyi duyurdu

Fransa'da ilk kez bir çocuk öldü! Koronadan sonra yeni bela Kawasaki

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.