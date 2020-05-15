Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor

İstifa gerekçesi, selefinin görevden alınmasıyla aynı: Bolsonaro ile koronavirüse ilişkin fikir ayrılıkları.Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich, bir aydan kısa süredir sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Teich'ın kararını Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldikten sonra duyurduğu bildirildi.

Son günlerde Devlet Başkanı Bolsonaro ile göreve 17 Nisan tarihinde atanan Teich arasında gerginlik yaşandığı haberleri basına yansımıştı. Bakan, Bolsonaro'nun koronavirüs tedavisinde bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokin kullanımını artırma planlarına direnmiş ve ilacın yan etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu. Teich ayrıca, Bolsonaro'nun ülkedeki ekonomik faaliyetlere hızlı bir biçimde dönme çabalarına karşı çıkmıştı.

Onkolog olan Teich, birkaç gün önce LinkedIn'de yayınladığı bir makalede, Brezilya'daki koronavirüs krizinin kutuplaştırıcı bir hale büründüğü uyarısında bulunmuştu. Teich makalesinde, "Sanki bir grup, insanlar ve sağlığa, bir diğer grupsa piyasa, şirketler ve paraya odaklanıyor gibi bir hal var. Ancak bu bölünmüş, düşmanca ve belki de radikal anlayış, topluma yardım edecek olan anlayış değildir" ifadelerini kullanmıştı.