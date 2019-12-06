HABER

Brezilya, borcunu ödemediği için BM'deki oy hakkını kaybedebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 06:09 | Son Güncelleme

ABD'den sonra BM'ye en fazla borcu olan 2'nci ülke konumundaki Brezilya'nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Brezilya, Birleşmiş Milletler'e (BM) yıl sonuna kadar üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödemezse, Genel Kuruldaki oy hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Son 10 yılın ''en kötü bütçe krizi'' ile karşı karşıya olan 193 üyeli BM'ye henüz ödeme yapmayan 54 ülke bulunuyor. Brezilya ise BM'ye 415 milyon dolardan fazla borçlu durumda.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülke, örgüte olan borcunun son 2 yılda yaptığı ödemeden daha fazla olması durumunda BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybediyor.

ABD'den sonra BM'ye en fazla borcu olan 2'nci ülke konumundaki Brezilya'nın, BM Genel Kurulundaki oy hakkını kaybetmemesi için örgüte yıl sonuna kadar 126 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Borcunu zamanında ödeyemeyen diğer ülkelerle yaptığımız gibi Brezilya ile de ödeme konusunda görüşüyoruz. BM Şartı'nın 19'uncu maddesi çok net.'' dedi.

- ABD'nin BM'ye hala 491 milyon dolar borcu var

BM'ye en fazla finansal katkı sağlayan ABD'nin ise örgüte halen 491 milyon dolar borcu bulunuyor. BM'nin yaklaşık 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini karşılayan ABD, bir süre önce örgüte 2018'den kalan borçları da dahil olmak üzere 563 milyon dolar ödedi.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulunduBeşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu
Beşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulunduBeşiktaş'ta intihar ettiği tahmin edilen kişi ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM borç brezilya Bütçe finansal katkı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Ortaköy’de bir erkeğin cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Kolombiyalı yerlilerden, hükümete 'başkente yürürüz' tehdidi

Yarına kadar süre verdiler! 'Başkente yürürüz' tehdidi

'Aliye' ve 'Muhammed' isimleri ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

'Aliye' ve 'Muhammed' isimleri ABD'de ilk 10'a girdi

Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor! İyi ki doğdun Ceren Özdemir

İyi ki doğdun Ceren

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.