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Brezilya cevizi faydaları nelerdir? Brezilya cevizi ne kadar tüketilmeli?

30.04.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya cevizi son yıllarda sağlıklı beslenme dünyasında popülerliği giderek artan bir gıda maddesi haline gelmiştir. Brezilya cevizi yağı, sütü, rendesi ve tohumu olmak üzere birçok farklı türevi vardır. Özellikle vegan, vejetaryen ve ketojenik diyet yapanların tercih ettiği brezilya cevizi, yüksek yağ oranı ve lif içeriği sayesinde enerji verirken aynı zamanda tok tutar. Cilt sağlığından saç sağlığına kadar birçok alanda da faydaları bulunmaktadır.

Brezilya cevizi faydaları nelerdir? Brezilya cevizi ne kadar tüketilmeli?

Brezilya cevizi Güney Amerika'nın ormanlık bölgelerinde yetişen çok yönlü bir bitkidir. Bu bitkinin meyvesi olan brezilya cevizi özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte popülerliği artmıştır. Brezilya cevizi yağı, sütü, rendesi ve tohumu gibi farklı türevleriyle birçok farklı şekilde kullanılabilen bu besin, yüksek yağ ve lif içeriğiyle birçok fayda sağlar. Ayrıca vegan vejetaryen, ketojenik gibi özel diyetlerde de sıkça tercih edilir. Brezilya cevizinin cilt sağlığından saç sağlığına kadar pek çok alanda faydaları bulunmaktadır.

Brezilya cevizi faydaları nelerdir?

Brezilya cevizi son yıllarda sağlıklı bir beslenme trendi hâline gelmiştir. Brezilya cevizinin faydalarından yararlanmak için günlük beslenme programınıza dâhil edebilirsiniz. Ancak aşırı tüketimi, yüksek kalorisi nedeniyle kilo alımına neden olabilir. Brezilya cevizi faydaları:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir: İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
  • Kalp sağlığını korur: Doymamış yağ asitleri açısından zengin olup, LDL (kötü) kolesterolü azaltarak kalp sağlığını korur.
  • Cildi güzelleştirir: Cilt için önemli olan E vitamini içermesi nedeniyle cildi besler ve korur. Ayrıca cildin nem dengesini koruyarak kırışıklıkların oluşmasını engeller.
  • Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olup, kemik sağlığı için önemlidir.
  • Metabolizmayı hızlandırır: Metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermenize yardımcı olan MCT (orta zincirli trigliseritler) içerir.
  • İyi bir enerji kaynağıdır: Karbonhidratlar açısından zengin olup, iyi bir enerji kaynağıdır. Ayrıca lif açısından da zengin olduğundan, tokluk hissi sağlayarak açlık hissini azaltır.

Brezilya cevizi cilde faydaları nelerdir?

Brezilya cevizi yağı, cilt sağlığı için birçok faydaya sahiptir. Ancak unutulmamalıdır ki herhangi bir cilt ürünü gibi Brezilya cevizi yağına karşı alerjisi olan kişilerin kullanması önerilmez. Ayrıca yağı doğrudan cilde uygulamadan önce bir yama testi yapmak önemlidir. Brezilya cevizi cilde faydaları şu şekildedir:

  • Brezilya cevizi yağıı cildi nemlendirir ve kuruluğu giderir.
  • İçeriğindeki oleik asit, ciltteki iltihapları azaltır ve sakinleştirir.
  • Brezilya cevizi yağı ciltteki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar içerir.
  • Ciltteki kırışıklıkların ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır.
  • Brezilya cevizi yağı cildi temizler ve akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
  • Ciltteki koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.
  • Cildin doğal iyileşme sürecini hızlandırır ve cildin sağlıklı görünmesini sağlar.

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Brezilya cevizi besin değeri nedir?

Brezilya cevizi, birçok faydalı besin ve mineral içeren sağlıklı bir gıdadır. Brezilya cevizi demir çinko ve bakır gibi diğer minerallerin yanı sıra E vitamini ve B kompleks vitaminleri gibi faydalı besinleri de içerir. Brezilya cevizi ayrıca doymuş yağ asitleri bakımından zengindir. Bu nedenle aşırı tüketimi kalp sağlığına zararlı olabilir. Ancak, Brezilya cevizinde bulunan yağlar, özellikle laurik asit gibi bazı türleri, vücuttaki iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırabilir ve kalp sağlığına fayda sağlayabilir. Brezilya cevizi, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak tüketilebilecek besleyici bir gıdadır. Ancak, porsiyon kontrolü ve dengeli bir diyet önemlidir. 100 gram Brezilya cevizinde yaklaşık olarak aşağıdaki besin değerleri bulunur:

  • Kalori: 656 kcal
  • Protein: 15 g
  • Yağ: 66 g
  • Karbonhidrat: 12 g
  • Lif: 7 g
  • Şeker: 3 g
  • Kalsiyum: 160 mg
  • Potasyum: 659 mg
  • Fosfor: 500 mg
  • Magnezyum: 200 mg

Brezilya cevizi ne kadar tüketilmeli?

Brezilya cevizi besleyici bir gıda olarak sağlık açısından birçok fayda sağlar. Ancak tüketim miktarı konusunda dikkatli olunması gerekir. Günlük alınması gereken Brezilya cevizi miktarı kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna ve aktif yaşam tarzına göre değişebilir. Genel olarak yetişkin bir bireyin günlük tüketebileceği Brezilya cevizi miktarı 1 ila 2 yemek kaşığı arasında değişebilir. Fazla tüketildiğinde yüksek kalorili olması nedeniyle aşırı kiloya yol açabilir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, Brezilya cevizi tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir.

Brezilya cevizi Türkiye'de yetişir mi?

Brezilya cevizi adından da anlaşılacağı gibi Brezilya'da yetişen bir palmiye ağacının meyvesidir. Ancak son yıllarda dünya genelinde popülerliği artan brezilya cevizi, dünya genelinde ithal edilerek tüketilmektedir. Türkiye'de ise brezilya cevizi ağacının yetiştiği bir iklim şartı olmadığı için üretilmemekte ve genellikle ithal edilerek tüketilmektedir.

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