Brezilya Corona Aşısı İçin Oxford’la Anlaştı

Corona virüsü aşısı üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca ile anlaşma imzalayan Brezilya hükümeti, 30,4 milyon dozda aşı üretimi için gereken malzeme için 127 milyon dolar ödeyecek.

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Cumartesi günü düzenledikleri basın toplantısında, aşı malzemelerinin Aralık ve Ocak aylarında olmak üzere iki aşamada tedarik edileceğini aktardı. 210 milyon nüfuslu ülkenin yaptığı anlaşma toplamda 100 milyon aşıyı kapsıyor.

Brezilya’da aşıyı, Avrupa’dan gelecek malzemelerle Fiocruz firması üretecek.

Brezilyalı sağlık yetkilileri aşının öncelikle ileri yaştakiler, sağlık sorunu olanlar ve güvenlik güçlerine uygulanacağını söyledi.

İngiliz araştırmacıların Mayıs ayında insanlar üzerinde test etmeye başladığı aşı, dünya genelinde test aşamasında olan yaklaşık bir düzine aşıdan biri.

ABD yetkilileri de Oxford Üniversitesi uzmanlarının geliştirdiği aşıdan 300 milyon doz alacaklarını Mayıs ayında açıklamıştı. Amerika bunun için 1,2 milyar dolar bütçe ayırdı.

Oxford’lu araştırmacıların geliştirdiği aşıyı üreten AstraZeneca ilaç firması Avrupa Birliği ülkelerine de 400 milyon doz tedarik etme sözü verdi. Firmanın yetkilileri, Rusya ve Japonya da dahil diğer ülkelerin de aşıyı satın almak için sıraya girdiğini aktardı.

