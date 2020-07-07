Brezilya Cumhurbaşkanı Corona Virüsüne Yakalandı

Pazar günü kendini hasta hissetmeye başladığını söyleyen Bolsonaro, tedavi için hidroksiklorokin kullandığını bildirdi. Aslen sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokine Corona virüsü tedavisi için başvurulmasını ilk ortaya atan, Fransız salgın hastalıklar uzmanı doktor Didier Raoult olmuştu.

Salgını hafife alan liderlerden biri olmasıyla bilinen Bolsonaro, birçok bölgenin yerel yöneticilerine karantina önlemlerini kaldırmaları konusunda baskı uygulamış ve bu önlemlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunmuştu. Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü kılavuzunda yer alan sosyal mesafe kurallarının uygulanması taraftarı da olmamasıyla biliniyor.

Brezilya’da Corona virüsü önlemlerini ciddiye almadığı için eleştirilen sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, salgına yakalandı. Bolsonaro Corona virüsü testinin pozitif çıktığını Salı günü devlet televizyonuna verdiği röportajda açıkladı. Bolsonaro, ateşi olmasına rağmen sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Ancak ilacın Corona virüsü vakalarına iyi gelip gelmediği konusunda uzun süren tartışmalar yaşanmıştı.

Başkan Donald Trump, Mart ayında, hidroksiklorokinin antibiyotik azitromisin ile birlikte kullanıldığında tıp tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olabileceğini belirtmiş, ancak bu iddiasını somut bir kanıtla desteklememişti. Trump, daha sonra Beyaz Saray’da çalışan iki kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilacı önlem olarak kullandığını açıklamıştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de başta ilacın Corona virüsü hastalarında acil durumda kullanılması için onay vermis, ancak Haziran ortasında bu onayı geri çekmiş ve ilacın Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığının tedavi edilmesinde etkili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını açıklamıştı.

Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ikinci ülke. 1 milyon 600 binden fazla doğrulanmış Corona virüsü vakasının olduğu Brezilya’da salgın nedeniyle şu ana kadar 65 bin kişi hayatını kaybetti.