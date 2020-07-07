Brezilya Cumhurbaşkanı Corona Virüsüne Yakalandı

Brezilya’da Corona virüsü önlemlerini ciddiye almadığı için eleştirilen sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, salgına yakalandı. Bolsonaro Corona virüsü testinin pozitif çıktığını Salı günü devlet televizyonuna verdiği röportajda açıkladı. Bolsonaro, ateşi olmasına rağmen sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Bolsonaro’nun yüksek ateş gibi belirtilerin ardından Pazartesi günü test olduğu belirtildi.
Salgını hafife alan liderlerden biri olmasıyla bilinen Bolsonaro, birçok bölgenin yerel yöneticilerine karantina önlemlerini kaldırmaları konusunda baskı uygulamış ve bu önlemlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunmuştu. Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü kılavuzunda yer alan sosyal mesafe kurallarının uygulanması taraftarı da olmamasıyla biliniyor.
Tartışmalı ilaç hidroksiklorokini kullanıyor
Pazar günü kendini hasta hissetmeye başladığını söyleyen Bolsonaro, tedavi için hidroksiklorokin kullandığını bildirdi. Aslen sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokine Corona virüsü tedavisi için başvurulmasını ilk ortaya atan, Fransız salgın hastalıklar uzmanı doktor Didier Raoult olmuştu.
Ancak ilacın Corona virüsü vakalarına iyi gelip gelmediği konusunda uzun süren tartışmalar yaşanmıştı.
Başkan Donald Trump, Mart ayında, hidroksiklorokinin antibiyotik azitromisin ile birlikte kullanıldığında tıp tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olabileceğini belirtmiş, ancak bu iddiasını somut bir kanıtla desteklememişti. Trump, daha sonra Beyaz Saray’da çalışan iki kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilacı önlem olarak kullandığını açıklamıştı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de başta ilacın Corona virüsü hastalarında acil durumda kullanılması için onay vermis, ancak Haziran ortasında bu onayı geri çekmiş ve ilacın Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığının tedavi edilmesinde etkili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını açıklamıştı.
Latin Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ikinci ülke. 1 milyon 600 binden fazla doğrulanmış Corona virüsü vakasının olduğu Brezilya’da salgın nedeniyle şu ana kadar 65 bin kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü de Corona virüsü vakalarının yüzde 50’sinin Latin Amerika ve Karayipler’de olduğunu bildirdi ve vaka sayısının artmakta olduğu uyarısında bulundu.
ABD Büyükelçisi ile bir araya gelmişti
Bolsonaro, haftasonunda birçok etkinliğe katılmış, ABD Büyükelçisi Todd Chapman ile de ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelmişti. Etkinlikte çekilen fotoğraflar, iki ismin de maske takmadığını gösteriyor.
ABD’nin Brezilya Büyükelçiliği tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, Büyükelçi’nin 4 Temmuz’da Bolsonaro, beş bakan ve Bolsonaro’nun oğluyla birlikte öğlen yemeği yediği belirtildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada elçinin enfeksiyon belirtisi göstermediği, ancak test olacağı ve önlem alacağı kaydedildi.
Brezilya’da pandeminin başlangıcından bu yana iki sağlık bakanı istifa etmişti.
Bolsonaro, 3 Temmuz Cuma günüyse meclisten geçen ve kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu tutan yasa önerisini veto etmişti.