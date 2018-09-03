Brezilya Rio de Janerio'daki Ulusal Müze yanıyor. Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yangın, henüz söndürülebilmiş değil.

Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu

1 / 32 Reuters ve AP, dünyada ilk haber olan yangından çok sayıda fotoğraf geçti. Onlarca itfaiyeci alevlerin önünü kesmek için çaba sarfediyor.

2 / 32 Ülkenin en tarihi ve en büyük müzelerinden biri olan yapıdaki yangın, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıktı.

3 / 32 Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.

4 / 32 Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.

5 / 32 Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.

6 / 32 Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.

7 / 32 Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.

8 / 32 Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.

9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32