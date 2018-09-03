Brezilya Rio de Janerio'daki Ulusal Müze yanıyor. Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yangın, henüz söndürülebilmiş değil.
Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu
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Reuters ve AP, dünyada ilk haber olan yangından çok sayıda fotoğraf geçti. Onlarca itfaiyeci alevlerin önünü kesmek için çaba sarfediyor.
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Ülkenin en tarihi ve en büyük müzelerinden biri olan yapıdaki yangın, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıktı.
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Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.
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Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.
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Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.
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Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.
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Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.
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Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.
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