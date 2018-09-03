HABER

Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.09.2018 08:29 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesinin en tarihi müzelerinden birinde Pazar günü alevler yükseldi, 20 milyondan fazla eserin bulunduğu bina cayır cayır yanarken televizyonlar canlı yayına geçti.

Brezilya Rio de Janerio'daki Ulusal Müze yanıyor. Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yangın, henüz söndürülebilmiş değil.

Brezilya'da 200 yıllık müze yanıp kül oldu

1 / 32

Reuters ve AP, dünyada ilk haber olan yangından çok sayıda fotoğraf geçti. Onlarca itfaiyeci alevlerin önünü kesmek için çaba sarfediyor.
2 / 32

Ülkenin en tarihi ve en büyük müzelerinden biri olan yapıdaki yangın, ziyaretçilere kapalı olan Pazar günü çıktı.
3 / 32

Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan 200 yıllık binadaki müzenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla parça bulunuyor.
4 / 32

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi.
5 / 32

Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.
6 / 32

Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor.
7 / 32

Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dâhil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.
8 / 32

Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.
9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

31 / 32

32 / 32

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya yangın müze

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşını duyan şok oluyor

Yaşını duyan şok oluyor

Görenlerin gözleri parlıyor!

Görenlerin gözleri parlıyor!

Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen şov

İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

İsrail'den deniz ablukası karşıtı Gazzeli aktivistlere müdahale

En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!

En çok arızalanan telefonlar: Almadan önce dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.