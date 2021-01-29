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Brezilya’da 6 aylık hamile kadın oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

29.01.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da 6 aylık hamile kadın, yemek yedikleri lokantada 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak, müşterilere silah doğrultan soyguncudan korumaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen günlerde Brezilya’nın Recanto das Emas bölgesinde meydana geldi. 6 aylık hamile olduğu ifade edilen Rafaela Dantas bir lokantada yemek yediği sırada, lokantaya gelen soyguncular tarafından müşterilere silah doğrultuldu.

Dantas, 4 yaşındaki oğlunun üzerine kapanarak onu korudu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, 2 soyguncunun lokantaya gelerek, lokantadan ayrılmak üzere olan bir çiftin lokantayı terk etmesine izin vermediği ve ardından birinin müşterilere silah doğrulttuğu görüldü.

Bunun üzerine hamile kadın, küçük oğlunun üzerine kapanarak onu korumaya çalıştı. Bu sırada ise müşterilerden birinin diğer soyguncuya müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Daha sonra ise müşterilerin eşyalarını alan soyguncular olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

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