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Brezilya'da acı dinmiyor: Korona ölümleri bugün bir kez daha rekor kırdı!

04.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da acı dinmiyor: Korona ölümleri bugün bir kez daha rekor kırdı!

Brezilya'da salgının ortaya çıkardığı tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede günlük can kaybı yeniden rekor kırdı. Artan vakalar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde 'kırmızı alarm' verildi.

Brezilya'da küresel salgında yeni bir dalganın etkisi altında. Ülkede vaka ve ölü sayıları her geçen gün artıyor.

Ülkede üst üste ikinci gün günlük can kaybı yeniden rekor kırdı. Yayınlanan son rakamlara göre, ülke genelinde bir günde 1910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 72 bin yeni vaka tespit edildi.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla ölümün görüldüğü ülke konumunda.

Öte yandan, koronavirüsü hafif bir gribe benzeten Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tutumu nedeniyle ülkede salgın tedbirleri tam olarak uygulanamıyor. Ancak bazı yerel yetkililer vaka artışına karşı harekete geçti.

Yaklaşık 46 milyon fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo eyaletinde 'kırmızı alarm' verildi ve hastanelerdeki doluluğu azaltmak amacıyla bir dizi yeni tedbir alındı.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak kararlara göre, 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Önlemler kapsamında bar ve restoranlar kapatıldı, halka açık toplantılar yasaklandı ve toplu taşıma araçlarına da kişi sınırı getirildi.

Uzmanlar ise önümüzdeki iki haftanın Brezilya için salgında en kritik aşama olacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

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