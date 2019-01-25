HABER

Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 23:37 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir barajın çökmesi sonucu bölgedeki yaklaşık 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

(İHA)

Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma Türkiye bu paylaşımları konuşuyor! Sosyal medyada büyük tartışma
Trump istediğini aldı, ABD'de kriz çözüldüTrump istediğini aldı, ABD'de kriz çözüldü
Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar varDünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya baraj

En Çok Okunan Haberler

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor: Çamur şeklinde yağacak

Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor: Çamur şeklinde yağacak

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an!

Buse’yi arama çalışmalarında kahreden an!

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump istediğini aldı, ABD'de kriz çözüldü

Trump istediğini aldı, ABD'de kriz çözüldü

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'darbe' açıklaması

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi

Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın yeni ismini onayladı

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın yeni ismini onayladı

Çin'de şiddetli patlama

Lüks alışveriş merkezinde patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.