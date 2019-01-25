Brezilya'da baraj çöktü: 200 kişiden haber alınamıyor

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.
(İHA)
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