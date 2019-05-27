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Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Amazonas eyaletinde bulunan Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde mahkumlar arasında çıkan çatışmada en az 15 kişi öldü.

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Brezilya’nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus şehrindeki Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde çıkan çatışma, son olarak Ocak 2017'de aynı cezaevinde çıkan isyanda 56 kişinin öldüğü olayları akıllara getirdi. Bölgenin hapishane otoritesine göre, hapishanede tutuklular arasında çıkan çatışma geride en az 15 ölü bıraktı. Çatışma, iki ayrı hücrede, ziyaret saatleri içinde başladı. Cezaevi İdaresi Sekreteryasının paylaştığı detaylarına göre çatışma, başkent Manaus'a 28 kilometre mesafedeki Anisio Jobim Cezaevi Kompleksi'nde yaşandı.

Ocak 2017'de aynı cezaevi, yaklaşık 20 saat süren ve Brezilya hapishane sisteminin en büyük katliamlarından birisine sahne olan 56 ölümün gerçekleştiği isyana ev sahipliği yapmıştı. Cezaevi yönetici Albay Marcos Vinicius Almeida, düzenlediği basın toplantısında, “Mahkumlar arasında çıkan bir kavgaydı. Ziyaretler devam ederken hiç ölüm olmadı. İlk defa gerçekleşti. Alışılmadık bir şeydi. Bazıları hücrelerin içinde kapılar kapalıyken öldü. Bazı mahkumlar boğularak, bazılar ise şişlenerek öldürüldü” ifadelerini kullandı. Almeida, çatışmaların kırk dakika içerisinde güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiğini, herhangi bir kaçak, rehin alma durumu ya da güvenlik güçleri arasında ölü ya da yaralı olmadığını söyledi. Çatışmanın nedenlerini belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Ancak, Amazonas Kamu Güvenliği sekreteri Louismar Bonates, yerel basına yaptığı açıklamada, hapishanede iki organize suç çetesi arasında çatışma yaşandığını, kendilerini ziyarete gelen akrabalarının getirdiği aletlerin cinayetlerin işlenmesinde kullanıldığını itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya cezaevi isyan 15 ölü

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