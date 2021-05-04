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Brezilya'da çocuk bakımevinde bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi öldü

04.05.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da çocuk bakımevinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da çocuk bakımevinde bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi öldü

Brezilya'da yayın yapan G1 televizyon kanalında yer alan habere göre, ülkenin Santa Catarina eyaletine bağlı Saudedes kentinde 2 aylıktan 2 yaşına kadar çocuklara hizmet verilen bakımevine giren 18 yaşındaki bıçaklı saldırgan, 3 çocuk ve 2 anaokulu görevlisini öldürdü.

"ZAR ZOR İÇERİ GİRDİM"

Saudedes Belediyesi Eğitim Sekreteri Gisela Hermann, yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde korkunç bir sahneyle karşılaştıklarını belirterek, "Zar zor içeri girdim, yerde biri yatıyordu ama yaşıyordu. Bir öğretmen ve bir çocuk da yerdeydi ve ölmüşlerdi. İçeride kilitli bir oda vardı, girmemize izin vermediler." ifadesini kullandı.

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SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

Bu arada, saldırganın hastaneye kaldırıldığı, durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar ile saldırının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Santa Catarina Valisi Daniela Reinehr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı ve eyalette 3 gün yas ilan edildiğini belirtti. (AA)

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cinayet Brezilya

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