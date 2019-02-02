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Brezilya'da çöken barajın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 02:03 | Son Güncelleme

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi. Yaşanan o felaket anına dair görüntüler yayınlandı.

Brezilya'da çöken barajın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı

Brezilya'nın güneybatısındaki Brumadinho kenti yakınlarında bulunan maden atık barajında 25 Ocak’ta meydana gelen çökmede ölenlerin sayısı 110'a yükseldi.

Brezilya’da yayın yapan Band TV olayın güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüler, yaşanan dehşetin derecesini gözler önüne seriyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya baraj felaketi

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