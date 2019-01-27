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Brezilya'da çöken maden atık barajıda ölü sayısı 34'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çökmesinin ardından 34 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Minas Gerais itfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, bir demir cevheri madeninin atık barajının dün çökmesinin ardından 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 300 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Brezilya'da ölü sayısı 34'e yükseldi

Açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Madencilik şirketi yetkilileri, baraj çöktüğü esnada olay yerinde çoğu işçi 427 kişi olduğu ve bunlardan 279'unun kurtarıldığı bilgisini paylaşılmıştı. Barajın çökme nedeni henüz bilinmiyor.
Brezilyalı madencilik şirketi Vale SA'dan yapılan açıklamada, cevher artığının Brumadinho kentine bağlı Vila Ferteco yerleşimine ulaştığı, kentin bazı semtlerinde yaşayanların tahliye edildiği, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan kurtarma çalışması yürüttüğü ifade edilmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
brezilya maden kazası

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