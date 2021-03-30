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  4. Brezilya'da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Brezilya'da deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

30.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerine deodorant yüklü kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın kamyonda bulunan deodorantların etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Federal Otoyol Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, kamyonda meydana gelen patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, gişelerde görevli olan 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

PRF, kamyonun başkent Brasilia’dan Catalao’ya gittiğini belirtirken, kamyon şoförünün aşırı hız yaptığını açıkladı.

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patlama Brezilya

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