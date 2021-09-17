Brezilya'da eşinden şiddet gören ve taciz edilen kadın camdan atlamaya çalıştı

Dehşete düşüren olay Cumartesi günü Rio de Janeiro'nun Duque de Caxias kasabasında gerçekleşti. Komşuların kaydettiği görüntülerde Maria Jose'nin cam kenarında bağırması duyulurken, genç kadın kocası tarafından sıklıkla darp ve taciz edildiğini söyledi.

İki yıldır eşiyle birlikte olan ve gördüğü şiddetten artık bıkan kadın, dayaktan kaçmak için ikinci kat pencereden atlamaya çalıştı.

Görüntülerde 10 haftalık hamile olduğu öne sürülen Brezilyalı'nın sol bacağını pencerenin üzerine attığı, eşi Vitor Batista'nın da onu içeriye çekmeye çalıştığı görülüyor.

DEFALARCA DÖVDÜ

Maria polise verdiği ifadede, iki yıllık kocasının ilişkileri boyunca onu defalarca dövdüğünü, önceki ilişkisinden dolayı kendisini ve dört yaşındaki oğlunu tehdit ettiğini söyledi ve ekledi: Kıskançtı ve çok sahipleniciydi. İş için sokağa çıkmama izin vermiyordu. İşimi bile kaybettim.

TUTUKLANDI

Eşine iki yıl boyunca taciz ve şiddette bulunan Batista polise 'Bu sadece bir çiftin kavgası' dedi. Polis, aile içi şiddet olayı sonucu Batista'yı tutuklandı.

Sürekli tacize rağmen Jose, Batista'nın değişebileceğini düşündü. Her seferinde affettiğini ancak zaman geçtikçe şiddetin ve tacizin boyutunun arttığını ancak şikayet etmek için cesaret edemediğini ve utandığını söyledi.

Polis şefi Fernanda Fernandes, Jose'nin çığlıklarını duyuran ve polise ihbarda bulunan komşulara teşekkür etti. Fernandes ''Belki de komşular polisi aramamış ve bunu kaydetmemiş olsaydı belki de Jose hayatta değildi'' dedi.



